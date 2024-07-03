В Болгарии, Греции и Италии абсолютное большинство считает, что Европа должна подтолкнуть Украину к переговорам по мирному соглашению.

Большинство европейцев поддерживают увеличение военной поддержки для Украины, хотя в отдельных странах преобладает противоположное мнение. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился по заказу Европейского совета по международным отношениям в 15 странах, включая Украину.

Итак, в большинстве стран большинство или, по крайней мере, значительное большинство граждан (от 43% до 74%) поддерживают идею увеличения поставок оружия и боеприпасов в Украину. Только в трех странах - Греции, Болгарии и Италии - большинство людей выступает против этой инициативы (53% - 63%). Опрошенные в этих трех государствах наиболее скептичны относительно того, что Украина может победить, даже если Киев получит усиленные военные поставки.

В Болгарии, Греции и Италии абсолютное большинство также считает, что Европа должна подтолкнуть Украину к переговорам по мирному соглашению.

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Как отмечают социологи, исследование указывает на общий язык относительно общественной поддержки увеличения поставок оружия и боеприпасов в Украину. На этой основе европейские политические лидеры должны чувствовать себя способными продолжать отправлять помощь Украине.

Опросом было охвачено 19 566 человек в 15 странах в первой половине мая 2024 года.

Война в Украине - что думают европейцы

В то же время опрос показал, что большинство европейцев не верит, что Украина победит на поле боя. Большая часть опрошенных склонна верить, что война завершится путем переговоров.

В то время как большинство украинцев верит, что Киев победит в войне с российскими войсками.

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