Для госслужащих и руководителей системы образования ввели требования по владению английским языком, – МОН

Речь идет именно о кандидатах на должности, предусмотренные законом.

Министерство образования и науки Украины установилотребования к уровню владения английским языком для государственных служащих и руководителей в сфере образования.

Как отмечается на сайте министерства, Кабинет министров Украины по представлению МОН принял решение, устанавливающее требования к уровню владения английским языком для претендентов на отдельные должности в государственном управлении, образовании, науке и ряде других сфер.

Отмечается, что это один из шагов по выполнению Закона Украины "О применении английского языка в Украине" и детализации правил, которые ранее были определены на уровне закона.

Категория "А" и главы местных госадминистраций

Так, принятые решения устанавливают дифференцированные требования в зависимости от должности и уровня ответственности. Для претендентов на должности государственной службы категории "А", а также глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей определено требование владения английским языком на уровне не ниже B1 по шкале CEFR.

Требования об обязательном владении английским языком для претендентов на определенные должности вступают в силу через несколько лет со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Требования для сферы образования и науки

Для претендентов на должности руководителей государственных научных учреждений и руководителей высших учебных заведений установлен уровень не ниже B2.

Для отдельных должностей госслужбы категорий "Б" и "В", а также для части должностей в сфере образования и науки правительство определило дифференцированный подход – уровень владения английским языком будет зависеть от конкретной должности и ее функционала.

В то же время для отдельных претендентов на должности в этой сфере может приниматься во внимание знание другого официального языка Европейского Союза. Так, если кандидат имеет документ, подтверждающий владение таким языком на уровне не ниже B2, требование к уровню владения английским языком может составлять B1.

Претенденты

В МОН подчеркнули, что речь идет именно о претендентах на определенные законом должности. Это не общее требование для всех работников сферы образования, науки или всей государственной службы. Нормы применяются к отдельным должностям, перечень которых определен законом и соответствующими актами правительства.

Также указывается, что реализация принятых решений не требует дополнительного финансирования из государственного бюджета, а лишь овладение английским языком, чтобы претендовать на те или иные должности в будущем.

Другие решения МОН

Как сообщалось, ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что МОН будет более строго относиться к пропускам занятий в школе.

Лисовой отметил, что они не наделены полномочиями штрафовать родителей за не посещение школы учениками. Речь идет лишь о фиксации отсутствия ребенка на уроках, а дальше с этим будет работать ювенальная полиция.

