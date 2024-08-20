По словам эксперта, чем раньше подать заявление на отсрочку, тем меньше будет проблем в этом вопросе.

Если военнообязанный подал заявление в ТЦК на отсрочку от мобилизации, то его не могут вызвать на ВВК, пока не будет принято решение об отсрочке. Однако если военнообязанный не успел подать такое заявление, но ему уже пришла повестка на ВВК, то он должен пройти медосмотр. Об этом рассказал юрист Андрей Топчий.

По его словам, такая процедура регулируется пунктом 63 Постановления правительства №560 от 16 мая 2024 года. Поэтому военнообязанные, которые обратились в ТЦК и СП с заявлением об отсрочке, не проходят медосмотр до принятия решения комиссией. Однако если комиссия отказывает в отсрочке, то человека направляют на медосмотр для определения пригодности к службе.

"Таким образом, человек не может быть направлен на ВВК с момента подачи заявления об отсрочке и до момента принятия решения о предоставлении отсрочки/отказе в предоставлении отсрочки. Но если такое заявление военнообязанным не подано, а пришла повестка на ВВК - то он должен ее проходить на общих основаниях", - отметил Топчий. Видео дня

Юрист отметил, если раньше подать заявление на отсрочку, то возникнет меньше возможных проблем в случае поступления повестки на ВВК до момента принятия решения.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в Украине мужчин в возрасте от 17 до 25 лет автоматически будут зачислять на воинский учет. Речь идет о тех, кто обращается за оформлением внутреннего или заграничного паспорта. Также постановка на учет для мужчин этого возраста будет осуществляться без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), без необходимости посещения ими ТЦК.

Также Минобороны сообщило, что в Украине количество забронированных от мобилизации вскоре составит миллион человек. В ведомстве отметили, что ситуация, когда одни защищают государство на фронте, а другие работают на оборону является нормальной.

Вас также могут заинтересовать новости: