Постановка на учет будет производиться без прохождения ВВК.

В Украине мужчины в возрасте от 17 до 25 лет будут автоматически зачисляться на воинский учет. Об этом свидетельствует соответствующее постановление Кабинета министров Украины.

В частности, речь идет о тех, кто обращается за оформлением внутреннего или загранпаспорта. Постановка на учет для мужчин этого возраста будет производиться без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), без необходимости посещения ими ТЦК.

Ставить на учет будут на основании информации из реестра "Оберіг", который будет собирать данные из других государственных реестров. И если за паспортом обратился мужчина 18-25 лет, которого нет в реестре "Оберег", то паспорт выдадут только при предъявлении военно-учетных документов.

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При оформлении Миграционная служба будет формировать перечень личных данных, которые передают в Министерство обороны для внесения в реестр "Оберіг".

При этом взятие на учет украинцев 18-25 лет, которые обратились за паспортом, осуществляется ТЦК по зарегистрированному/задекларированному месту жительства. Если такого места нет, на учет будут брать ТЦК, определенные Генштабом ВСУ.

Мобилизация в Украине - актуальное

Напомним, на днях стало известно, что Кабинет министров Украины внес изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу.

В частности, в него были внесены изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период. Были уточнены требования к повесткам, сформированным с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов в части присвоения таким повесткам уникального электронного идентификатора в виде QR-кода, с помощью которого можно проверить всю информацию, указанную в повестке.

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