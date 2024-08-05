В Раде говорят, что соответствующий законопроект нужно принимать быстро.

Оборонный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который предлагает освободить от обязательной мобилизации ограниченно годных военнообязанных, не достигших 25-летнего возраста. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член Комитета, народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко.

"Комитет поддержал проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прохождения военной службы по мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста (рег. №11379, доработанный Комитетом)", - написал он.

По словам Федиенко, авторы альтернативных законопроектов высказались одобрительно за такое решение.

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"Одно из предостережений, это то, что нужно быстро принимать указанный ЗП, чтобы не сложилась ситуация, когда за этот отрезок времени будут мобилизованы военнообязанные с соответствующими критериями, которые подпадут под действие ЗП 11379Д, но после принятия, их нужно будет увольнять", - отметил парламентарий.

Окончательное решение о поддержке или неподдержке законопроекта остается за сессионным залом парламента.

Александр Федиенко напомнил, что речь идет об исправлении коллизии в законе относительно военнообязанных, которые по состоянию здоровья были признаны непригодными к военной службе в мирное время, но оставались ограниченно пригодными для службы в военное время. По недосмотру при написании предыдущих мобилизационных законов граждане этой категории, которым не исполнилось 25 лет, не попали под действие закона об освобождении от принудительной мобилизации призывников моложе 25 лет.

Исправление коллизии с молодыми "ограниченно годными"

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде предлагают расширить круг военнообязанных до 25-летнего возраста, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации. Речь идет о законопроекте о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (№11379).

Законопроектом предлагается установить, что не подлежат обязательному призыву на военную службу по мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, которые были признаны непригодными к военной службе в мирное время, но оставались ограниченно годными в военное время.

В то же время в Министерстве обороны Украины не видят необходимости вносить изменения в законодательство, которые должны касаться мобилизации лиц до 25 лет.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова отметила, что сейчас в законодательстве корректно прописано, что лица до 25 лет - это призывники, а не военнообязанные. За исключением тех случаев, когда человек прошел военную кафедру или прошел срочную службу ранее.

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