В ведомстве отмечают необходимость перевести экономику на рельсы войны.

В Украине на данный момент около 930 000 военнообязанных забронированы от мобилизации и ожидается, что уже через неделю их будет более 1 миллиона человек.

Как пишет Forbes Ukraine, об этом сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время круглого стола "Законодательные подходы к бронированию работников предприятий" 19 августа. По словам чиновника, сейчас мобилизация не может обеспечить потребности Сил обороны, поскольку человек, которого только что призвали - не боец и станет им только через 3-6 месяцев.

По мнению Гаврилюка, ситуация, когда одни защищают государство на фронте, а другие работают на оборону - нормальная. В то же время он отмечает, что экономику страны надо перевести на рельсы войны, а сейчас фактически лишь единицы предприятий работают в три смены.

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Заместитель министра обороны добавляет, что поддержка союзников не увеличивается и вряд ли это произойдет. При этом сами россияне не уменьшают свое присутствие на оккупированных территориях.

По состоянию на начало года российская группировка насчитывала 440 000 человек на оккупированных территориях. Сейчас их около 600 000, а к концу 2024 года эта цифра может вырасти года до 800 000 человек.

Мобилизация в Украине

В начале августа Минэкономики сообщало, что в Украине около 615 тысяч военнообязанных мужчин имеют отсрочку от призыва на военную службу из-за бронирования. Больше всего забронированных являются работниками энергетической отрасли.

Недавно стало известно, что в Волынской области военнообязанным уже присылают повестки по почте. Ожидается, что в Украине также появятся электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК). Их планируют внедрить через приложение "Резерв+".

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