Тарас Боровский прокомментировал ситуацию с отсрочками, учитывая, что с 8 февраля продлена на 90 дней всеобщая мобилизация в Украине.

Отсрочка действует независимо от решения об очередном продлении мобилизации в стране и действительна до срока, который указан в документе об отсрочке от службы, заявил юрист Тарас Боровский в эфире Киев24.

"По поводу отсрочки, не разделяю мнение, что якобы мобилизация продлевается на 90 дней, соответственно каждые 90 дней те, у кого есть отсрочка, должны ее возобновить и дать работникам ТЦК возможность проверить до сих пор имеются ли основания для отсрочки. Есть основания, которые проверять не нужно. В целом же отсрочка предоставляется, как правило, до определенной даты, которая указана в документе об отсрочке, и она не привязывается к дате мобилизации или чего-то такого", - сказал Боровский.

Например, по его словам, преподаватели вузов, которые не подлежат призыву, получают отсрочку на год или на полгода.

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"Для определенных категорий дают отсрочку больше чем на 3 месяца - если у человека трое детей, если у человека ребенок-инвалид, если человек осуществляет уход за одним из родителей-инвалидом. Для чего же гонять людей и проверять каждые три месяца? Те отсрочки, которые были предоставлены на более долгий срок, и что-то в январе было изменено - были внесены изменения в постановление, то они в любом случае продолжают действовать. Как правило никто не меняет законодательство таким образом, что будто ты знал, что у тебя на полгода есть отсрочка, и вдруг раз и говорят: нет, через две недели ты должен переподтвердить", - также отметил Боровский.

По словам юриста, это все нагружает ТЦК, которое в принципе должно заниматься сейчас совсем другими делами.

"Согласно анонсированной Министерством обороны реформы, ТЦК будет заниматься комплектованием, социальной поддержкой, помощью с выплатами за ранения, за гибель членам семьи, также будет заниматься определенным рекрутингом и популяризацией службы в ВСУ. Поэтому нагружать их каждый раз этими людьми с отсрочками, это не очень", - отметил Боровский.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которыми продлено военное положение и всеобщая мобилизация в стране. Эти законы Верховная Рада Украины приняла 15 января 2025 года.

Согласно документам, режим военного положения и срок мобилизации продлен с 8 февраля 2025 года до 9 мая 2025 года.

Отсрочка: что стоит знать

Адвокат Дарья Тарасенко разъяснила в комментарии ТСН, на какой срок предоставляется отсрочка и как продлевается согласно постановлению КМУ №560 в новой редакции. Она отметила, что истечение срока, на который предоставлена отсрочка, не означает мобилизацию. Если право на отсрочку существует и дальше, то по истечении срока возможно снова оформить отсрочку.

Срок, на который предоставляется отсрочка:

забронированные - на срок, определенный в документах о бронировании;

лица с инвалидностью - на весь срок действия инвалидности;

лица, признанные временно непригодными - на срок временной непригодности, указанный в заключении ВВК (не более 12 месяцев);

госслужащие (пп. 16-23 ч. 1 ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации") - на срок пребывания на соответствующей должности;

другие военнообязанные, имеющие право на отсрочку (п. 24 ч. 1 ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации") - на срок, определенный законодательством для соответствующего основания;

соискатели образования, докторанты, интерны - на семестр, но не более чем на 6 месяцев;

научные, научно-педагогические, педагогические работники учебных заведений и научных учреждений - до завершения учебного года;

члены семьи пропавших без вести или погибших на войне, Героев Украины, Революции Достоинства - на срок действия соответствующих оснований.

Всем остальным - на срок действия соответствующих оснований, но не более, чем на срок проведения мобилизации.

Как пояснила Тарасенко, отсрочка продолжается автоматически для тех, на кого распространяется общее правило, то есть всех, кроме указанных выше.

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