Он рассказал о точности в словоупотреблении в украинском языке.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко продолжает шлифовать языковые знания сограждан. В эфире "Сніданку з 1+1" он предложил выполнить тестовое задание: совместить слова левой и правой колонки.

Так, слева были слова на украинском: досвід, освіту, диплом. А справа - отримують, набувають, здобувають, одержують.

"Вот что делают с опытом? Да, его "набувають". А что делают с образованием? Образование "здобувають", а диплом либо "отримують", либо "одержують". "Отримуємо" или "одержуємо" только конкретные вещи, которые можно взять в руки", - пояснил Авраменко.

"Итак, конкретные предметы "отримуємо" или "одержуємо", абстрактные - "здобуваємо" або "набуваємо", - подытожил учитель.

Авраменко о метких украинских фразеологизмах

Ранее Авраменко привел несколько примеров фразеологизмов, которые точно пригодятся вам. Он напомнил, что фразеологизмы - устойчивые соединения слов.

"Утро вечера мудреней" - как перевести такую фразу? Она употребляется в случаях, когда важное решение откладывают на утро. На украинском эта фраза звучит так, говорит Авраменко: "Мати-ніч дасть пораду".

А о не вовремя сделанном деле можно сказать: "У свинячий голос". А в случае вовремя сделанной работы говорят: "Дорога крашанка до Великодня".

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