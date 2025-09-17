Бесконтрольный экспорт лома превратился в настоящую проблему для украинской экономики, ведь если в начале войны объемы экспорта составляли 4 тысячи тонн в месяц, то сейчас они выросли до 50 тысяч. Об этом рассказал операционный директор компании "Метинвест" Александр Мироненко на Форуме промышленников от Forbes Ukraine.

"С каждой тонной вывезенного лома Украина теряет около 800-900 долларов валютной выручки. Эти средства могли бы оставаться в экономике страны, если бы лом перерабатывался на украинских предприятиях и шел на внутренний рынок или экспортировался уже как готовая продукция, создавая новые возможности для развития национального производителя", - отметил Мироненко.

Как известно, сейчас украинским металлургам не хватает минимум 300 тыс. тонн лома. При этом объем экспорта только растет: в 2024 году объем составил около 500 тыс. тонн. Из-за бесконтрольного вывоза, который иногда происходит по "серым" схемам, бюджет Украины уже потерял 3 миллиарда гривен.

Напомним, сейчас Еврокомиссия рассматривает ограничения на вывоз лома из ЕС, потому что это стратегическое сырье в рамках "зеленого курса".