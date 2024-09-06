Раненый мужчина, который потерял жену и трех дочерей, пришел на церемонию прощания.

Во Львове попрощаются с четырьмя членами семьи Базилевичей, которые погибли 4 сентября в результате атаки России.

Это 43-летняя Евгения и ее три дочери - 21-летняя Ярина, 18-летняя Дарья и 7-летняя Эмилия. Из семьи живым остался только отец.

Чин похорон проходит в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Возле него собрались сотни людей: родные, близкие погибших, пластуны, неравнодушные львовяне, сообщают Новости.LIVE Львов.

Руководитель "МолоДвиж Центра", в котором работала погибшая Ярина, Роман Цудный рассказал, что все дети в семье Базилевичей были очень правильно воспитаны. Они хотели менять страну и свой город и делали это.

"Ярина Базилевич была очень светлая, а ее семья - настоящие патриоты", - сказал он.

На церемонию прощания пришел муж Ярослав, который потерял жену и трех дочерей. В результате обстрела он получил ранение, его прооперировали.

Похоронят погибших на Лычаковском кладбище.

Атака на Львов 4 сентября - детали

Россия утром 4 сентября атаковала Львов ракетами и дронами. В результате обстрела погибли семь человек, среди них - женщина с тремя дочерьми. Это семья Базилевичей - Эмилия (7 лет), Дарья (18 лет), Ярина (21 год) и Евгения (43 года). По данным спасателей, во время атаки семья находилась на лестничной клетке в доме, которая обвалилась. Муж и отец детей выжил, поскольку решил в тот момент вернуться в квартиру за водой.

Известно, что Дарья Базилевич училась на втором курсе программы "Культурология" Гуманитарного факультета УКУ, а ее сестра Ярина работала программным менеджером в офисе "Львов - молодежная столица Европы 2025".

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