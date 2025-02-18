Многодетные семьи имеют ряд привелегий, в том числе, и при выходе на пенсию.

В Украине вопрос пенсионных выплат очень деликатный, ведь они не такие уж и большие, а для выхода на заслуженный отдых нужно иметь немало лет трудового стажа. В то же время в нашей стране есть такой феномен, как досрочная пенсия – встречается редко и доступна лишь некоторым категориям граждан, в том числе, многодетным родителям. Разберемся, в каком возрасте мать троих детей в Украине уходит на пенсию.

Можно ли выйти на пенсию раньше 60 лет в Украине

Украинское законодательство определяет целый перечень граждан, которые могут использовать свое право на досрочную пенсию. Правда, на фоне общего числа трудоспособных украинцев их не так уж и много.

В этом списке оказались:

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украинцы с карликовостью могут уйти на пенсию раньше – мужчины в 45 лет, а женщины в 40 лет и при стаже 20 и 15 лет;

украинцы с I группой инвалидности из-за зрения и слепые с детства выходят на пенсию – мужчины в 50 лет, а женщины 40 лет и при стаже 15 и 10 лет;

сотрудники правоохранительных органов и участники боевых действий, а также вдовы/вдовцы этих категорий граждан – мужчины в 55 лет, а женщины – 50 лет и при стаже 25 и 20 лет;

украинцы, которые потеряли работу по состоянию здоровья прямо перед пенсией .

Отдельно стоит выделить многодетных родителей.

Какая минимальная пенсия в Украине для многодетной матери без стажа

Закон определяет, что украинки, которые воспитали до шести лет от пяти детей, а также матери тяжелобольных и детей с инвалидностью могут выйти на пенсию в 50 лет при 15 годах стажа. В случае, если воспитанием детей занимается отец, то он уйдет на заслуженный отдых досрочно - в 55 лет и при стаже не менее 20 лет.

Учитывая вышеизложенное, получается, что минимальная пенсия многодетной матери будет равна при нынешнем прожиточном минимуме 2 361 гривне. При этом пенсия многодетной матери без стажа может быть ниже указанной цифры, но этого не стоит бояться. Дело в том, что если у женщины от пяти детей и она соблюдала все условия, то ей засчитают пятнадцать лет стажа, даже если она ни дня не проработала.

Тогда возникает вопрос: "Влияет ли количество детей на пенсию в Украине?" Матерям с пятью или более детьми и полагается пенсия 35% - 40% прожиточного минимума за особые заслуги перед Украиной. Процент зависит от количества детей.

Выход на пенсию по-новому с 3 детьми

В Украине многодетной считается семья, а соответственно и родители, при наличии от трех детей. Если вы искали ответ на вопрос "Во сколько лет уходит на пенсию мать троих детей?", то мать троих детей также может официально уйти на пенсию в 50 лет, если есть стаж 15 лет.

Стоит отметить, что пенсия многодетной матери 3 детей в Украине все же будет зависеть от ее работы, ведь общего стажа по уходу за детьми не хватит, чтобы начислили 15 лет. Таким образом, женщине все равно придется выйти на работу минимум на шесть лет.

При этом полагаются льготы женщинам, имеющим 3 детей, а именно:

50% скидки на ЖКХ-услуги;

бесплатные лекарства, но только по рецептам;

бесплатный проезд в общественном транспорте, но только для детей;

50% скидки на питание в детских садах;

путевки в санатории.

Также многодетным родителям полагается выплата 2100 гривень каждый месяц, начиная от третьего ребенка, если они младше шести лет.

Можно ли уйти на пенсию в 55 лет в Украине не многодетной матери

Некоторые женщины могу уйти на заслуженный отдых, даже не являясь многодетными матерями. Это касается украинок 1961 года рождения и раньше.

Так, до 60 лет выйти на пенсию могут женщины:

в 55 лет – если родилась до 30 сентября 1956 года;

в 55 лет и шесть месяцев – если родилась с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года.

Со случаями, когда назначается досрочная пенсия женщинам, разобрались. Остается вопрос: "Как уйти на пенсию в 55 лет?". Алгоритм во всех случаях одинаков.

Украинцам нужно обратиться в представительство Пенсионного фонда или подать пакет документов через портал электронных услуг, а именно:

заявление в ПФУ;

паспорт лица, претендующего на такую пенсию;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

документы, подтверждающие стаж;

свидетельство о браке, если меняли фамилию.

Многодетной матери для получения пенсионной выплаты нужно еще предоставить свидетельства о рождении каждого ребенка. Если у детей есть паспорт, то вместо свидетельства о рождении предоставляется именно этот документ.

Ранее УНИАН писал, какого числа должна прийти пенсия по инвалидности в Украине.

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