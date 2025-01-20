Трамп, в частности, заявил, что будет активно бороться с преступностью в США.

Сегодня, 20 января, Дональд Трамп принес присягу на должность 47-го президента США. В своей инаугурационной речи новый глава Белого дома пообещал издать много различных указов, которые, по его словам, обещают начать "Золотой век Америки" и "революцию здравого смысла".

"Каждый день администрации Трампа я буду ставить Америку на первое место", - сказал он во время инаугурации.

В своей речи Трамп заявил, что перед США стоит много вызовов, которые он и его администрация собираются решить. В частности, он пообещал объявить чрезвычайное положение на южной границе страны и отправить туда войска.

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"Мы начнем выдворять миллионы уголовных элементов из США", - сказал новый президент США.

Помимо этого Трамп заверил, что собирается объявить чрезвычайное положение в сфере энергетики.

"Мы будем бурить, детка, бурить. Америка снова станет производственной страной", - добавил он.

Также Трамп заявил, что объявит все наркокартели иностранными террористическими организациями. Он добавил, что центральная и местные власти смогут применять все меры по борьбе с преступностью.

Кроме того, новый президент США пообещал подписать указ о немедленном прекращении всей правительственной цензуры, чтобы вернуть свободу слова в Америку.

Отдельно Трамп упомянл и то, что со дня его вступления в новую должность в США на государственном уровне будут существовать только два гендера - мужской и женский.

Трамп подтвердил и свое намерение переименовать Мексиканский залив на "Залив Америки". Панамский канал новый глава Белого дома также собирается вернуть под контроль США.

"С нами очень плохо обошлись из-за этого глупого подарка, который никогда не следовало делать. Китай управляет Панамским каналом. И мы не отдали его Китаю. Мы отдали его Панаме. И мы забираем его обратно", - заявил президент США.

Амбиции Трампа не ограничиваются нашей планетой. В своей речи он заверил, что США смогут отправить своих астронавтов на Марс:

"Мы будем следовать нашему явному предназначению к звездам, отправив американских астронавтов, чтобы установить звездно-полосатый флаг на планете Марс".

Еще одним обещанием Трампа стала реформа торговой системы. Он объяснил, что так намерен защитить американских рабочих и их семьи.

"Вместо того, чтобы облагать налогами наших граждан для обогащения других стран, мы будем облагать налогами и пошлиной иностранные государства для обогащения наших граждан", - объяснил президент США.

В своей речи Трамп не упомянул войну в Украине, но заверил, что Штаты поспособствуют миру в других странах.

"Наша сила остановит все войны и принесет новый дух единства в мир, который был злым, жестоким и совершенно непредсказуемым. Америку снова будут уважать и восхищаться ею, в том числе люди религии, веры и доброй воли. Мы будем процветать. Мы будем гордиться. Мы будем сильны, и мы победим, как никогда прежде", - сказал он.

Дональд Трамп - последние новости

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с приходом Дональда Трампа к власти "даже солнце будет светить по-другому". Он уверен, что смена президента США вызовет новый всплеск правого движения в Европе.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов к диалогу с новой администрацией США и поздравил Трампа со вступлением в должность. Он заявил, что самое важное сейчас - "устранить причины кризиса" в Украине.

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