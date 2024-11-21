Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (далее - Координационный штаб), который занимается вопросами военнопленных, пропавших без вести и их семей, подготовил отчет, где объясняет, как действовать семьям, если военный попал в плен или пропал без вести.

Основные вопросы, с которыми обращаются семьи:

Консультации для семей о первых шагах, если военный в плену, пропал без вести или погиб, и помощь с обращениями в соответствующие органы. Разъяснения о денежных выплатах и льготах для семей пленных, пропавших без вести или погибших, а также помощь с обращениями. Советы по установлению: родственных связей, факта пребывания на иждивении, совместного проживания без брака. Поддержка для военных, освобожденных из плена. Консультации военным относительно их прав и гарантий на службе. Помощь во взаимодействии с государственными органами и организациями для поиска пропавших без вести и защиты прав военнопленных и их семей.

Виталий Сердюк, старший партнер Адвокатского объединения AVER LEX, которое обеспечивает юридическую поддержку на основании заключенного с Координационным штабом Меморандума о сотрудничестве, обращает внимание, что для семей пленных и пропавших без вести лиц разработан пошаговый порядок действий с алгоритмом куда, как обращаться и что делать:

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Так, по словам Виталия Сердюка, если семье стало известно о пребывании военного или гражданского лица в плену, или они считаются без вести пропавшими, необходимо сделать следующее:

ЕСЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПОПАЛ В ПЛЕН

Прежде всего нужно подать заявление о без вести пропавших граждан, их похищении или попадании в плен в соответствующий территориальный орган Национальной полиции Украины (если этого еще не сделано). Далее нужно зафиксировать регистрационный номер заявления, а также забрать выписку из ЕРДР, где будет указано ФИО следователя по делу. По каждому факту исчезновения, похищения или попадания в плен органом досудебного расследования открывается уголовное производство.

В то же время вместе с предоставлением заявления об указанном факте сдается биологический образец для вывода ДНК-профиля. Образцы отбираются у биологических родителей или детей пропавшего лица (для этого необходимо иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении ребенка).

Что нужно сделать дальше:

войти в личный кабинет Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и подать заявление о плене или исчезновении Защитника. После подачи заявления его статус можно отслеживать в личном кабинете Заявителя и, при необходимости, получать онлайн-консультации;

обратиться в Национальное информационное бюро;

обратиться в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ по контактам: +38 (044) 321-11-21, +38 (098) 321-11-21, +38 (067) 650-83-32 (электронная почта: united_center@ssu.gov.ua);

обратиться в Бюро Центрального агентства Международного Комитета Красного Креста по розыску для международного вооруженного конфликта в Украине (Бюро ЦАР);

обратиться в Рабочую Группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям.

В штабе посоветовали любые новые сведения о военнопленном: внести в личный кабинет Координационного штаба в разделе "Дополнительная информация"; предоставить следователю, который ведет дело, в МККК и Рабочую группу по насильственным или недобровольным исчезновениям.

Какие документы нужно иметь семье без вести пропавших/пленных:

уведомление от территориального центра комплектования и социальной поддержки;

выписка из ЕРДР, который предоставляет следователь после обращения с заявлением об исчезновении Защитника и открытия уголовного производства;

выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который выдает Управление по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах) МВД Украины;

удостоверение на право пользования льготами членов семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы;

письмо Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Национального информационного бюро, Объединенного центра по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц в результате вооруженной агрессии РФ при Службе безопасности Украины с подтверждением учета Защитника в Реестре защитников Украины, находящихся в плену государства агрессора, или его включения в Учет военнопленных врагов, а также защитников Украины, находящихся в плену государства-агрессора.

ЕСЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ

В отчете Координационного штаба указано, что военный считается пропавшим без вести, если отсутствуют точные данные о судьбе военного, который не вернулся после выполнения боевого задания (собратья не могут точно определить, попал ли человек во вражеский плен или погиб на поле боя); если собратья свидетельствуют, что лицо, вероятно, попало в плен, но нет достаточно доказательств; если собратья свидетельствуют, что лицо, вероятно, погибло, но нет возможности проверить место исчезновения или забрать тело погибшего из-за активных боевых действий.

Итак, если пришло извещение от ТЦК и СП, что Защитник пропал без вести при особых обстоятельствах, нужно:

узнать последнее место пребывания Защитника и обстоятельства исчезновения (здесь важно не распространять и не публиковать в соцсетях фотографии Защитника в военной форме, локацию последнего места его пребывания (исчезновения), номер воинской части, поскольку это может навредить Защитнику в случае укрытия или попадания в плен);

подать заявление о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах в территориальный орган Нацполиции Украины. В заявлении указывается максимально полная известная заявителю информация о Защитнике и его исчезновении, а именно все известные обстоятельства относительно места пребывания, особых примет (татуировки, шрамы, пирсинг и т.д.), вещей, которые он мог бы иметь с собой (мобильный телефон, документы, украшения) и т.д;

сдать биологические образцы для сравнения ДНК-профилей;

через 24 часа с момента подачи заявления об исчезновении получить выписку из ЕРДР, где непосредственно будет указано ФИО следователя по делу;

сведения, указанные в заявлении о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, подлежат внесению в Единый реестр лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах;

зарегистрироваться в личном кабинете информационной системы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными;

пройдя верификацию заявки, предоставить всю имеющуюся информацию о пропавшем лице в разделе "Предоставить дополнительную информацию";

после подачи статус заявки и учетную категорию пропавшего лица можно отслеживать в личном кабинете Заявителя и, при необходимости, получать онлайн-консультации от консультантов Координационного штаба;

обратиться в Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины (СБУ), если есть данные о вероятном попадании военнослужащего в плен;

обратиться в Национальное информационное бюро.

ЕСЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПОГИБ

Отдельно есть разъяснения что делать семье, если военнослужащий погиб.

1. Если его тело забрали и идентифицировали:

военная часть обращается в Нацполицию о гибели лица для проведения необходимых процедур по идентификации тела;

ТЦК и СП извещает семью Защитника о дате и времени доставки тела погибшего Защитника для захоронения;

ТЦК и СП согласовывает с семьей Защитника, представителями местной государственной администрации или органами местного самоуправления место, время и порядок захоронения погибшего (умершего) Защитника;

ТЦК и СП помогает семье собрать документы, необходимые для оформления пособия на погребение;

семья может обратиться в центры социальной защиты для подачи ходатайства о назначении пенсии (помощи) семье погибшего (умершего) Защитника;

семья может обратиться в ТЦК и СП для получения информации о необходимых документах для оформления единовременного денежного пособия в связи со смертью Защитника.

После этого нужно:

обратиться в Национальное информационное бюро;

обратиться в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ по контактам: +38 (044) 321-11-21, +38 (098) 321-11-21, +38 (067) 650-83-32 (электронная почта: united_center@ssu.gov.ua);

обратиться в Бюро Центрального агентства Международного Комитета Красного Креста по розыску для международного вооруженного конфликта в Украине (Бюро ЦАР);

обратиться в Рабочую Группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям.

2. Если тело невозможно забрать и юридически идентифицировать:

В Координационном штабе сообщили, что лицо может быть признано погибшим по установлению факта клинической смерти медицинским работником, по результатам ДНК-экспертизы или по решению суда (при наличии достаточного количества доказательств). В противном случае лицо будет считаться пропавшим без вести до момента выяснения его судьбы. Если известие о смерти Защитника получено устно от непосредственного командира, собратьев, командира части, по горячей линии или с интернет-ресурсов (в том числе и вражеских), нужно:

максимально узнать подробности о месте, координаты места происшествия и обстоятельства гибели Защитника;

обратиться в отделение Нацполиции по поводу исчезновения лица;

поддерживать связь с группой гражданско-военного сотрудничества воинской части о возможности попадания группы на место исчезновения лица;

предоставить полученную информацию в личный кабинет Координационного штаба в раздел "Место исчезновения";

если удалось самостоятельно найти фото, подтверждающие гибель, необходимо сообщить об изменении ситуации, новую информацию следователю по делу (в соответствии с уже поданным вами заявлением в полицию); Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными; внести изменения/дополнения в личном кабинете штаба; сообщить об изменении ситуации, новую информацию, в те организации, где ранее заполняли анкеты (НИБ, Красный крест, Рабочая Группа Совета ООН и т.д.); сообщить об изменении ситуации, новую информацию в ТЦК и СП для передачи в воинскую часть;

если удалось получили от ТЦК и СП/воинской части/СБУ/полиции Акт о наступлении смерти: Акта о наступлении смерти недостаточно для получения Свидетельства о смерти государственного образца. Свидетельство можно получить на основании решения суда и на его основе обращаться в ЗАГС (бывший ЗАГС), где и должны выдать Свидетельство о смерти государственного образца.

Как отмечается, чтобы обратиться в суд, нужно составить заявление и приложить доказательства о наступлении смерти (Акт о наступлении смерти, фото, ссылки на интернет-ресурс и т.д.). К заявлению приложить копии документов (копию паспорта истца, Защитника; свидетельство о рождении; идентификационный код, выписку из книги боевых действий и т.д.). Для получения выплаты помощи, в случае гибели военнослужащего в период действия военного положения, нужно обратиться в военкомат с перечнем документов.

Отдельно в штабе отметили: как только территория вероятного места нахождения погибшего Защитника становится доступной (деоккупированной), туда отправляется поисковая группа, найденные тела передаются для проведения ДНК экспертизы. Если территория остается неподконтрольной, существует механизм репатриации (возвращения) тел. В случае достижения договоренностей с другой стороной осуществляется репатриация (возвращение) тел, после чего передают на ДНК экспертизу. При наличии совпадений по ДНК, следователь, который ведет дело, сообщает семье Защитника.

"Команда АО AVER LEX на основании Меморандума всегда готова предоставить бесплатную юридическую помощь в подготовке необходимых документов и другие сопровождающие консультации".

"Подчеркиваю, что Координационный штаб создан на базе Главного управления разведки Министерства обороны Украины и является единственным компетентным органом по вопросам обмена пленных и поиска без вести пропавших. Важно доверять информации, которая предоставляется исключительно официальными представителями Координационного штаба, и обращаться с официальными запросами в общественные приемные и консультационные центры", - отметил Виталий Сердюк.

Справочно

Координационный штаб занимается украинскими военнослужащими, которые находятся в плену государства-агрессора, гражданскими лицами, лишенными личной свободы в результате вооруженной агрессии, лицами, пропавшими без вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины, и военнопленными врагами.

Какие задачи Координационного штаба? В частности, они касаются мероприятий по вопросам обращения с защитниками Украины, которые находятся в плену, а также гражданскими лицами, лишенными личной свободы в результате агрессии; организации информационного и правового сопровождения; сопровождением деятельности, связанной с реинтеграцией и постизоляционным сопровождением; содействие проведению репатриации тел (останков); предоставление согласования на посещение и/или общение с военнопленными врагами и тому подобное.

Деятельность Штаба охватывает Украину через сеть региональных центров в ключевых городах, где проводятся как очные, так и онлайн-встречи. Юридическим советником Координационного штаба выступает адвокатское объединение AVER LEX.

Контакты Координационного штаба для обращений:

0 800 300 529 (бесплатно) или по адресу: г. Киев, ул Спасская, 37 (центральная общественная приемная), или по ссылке.