Украинцы предложили свои варианты санкций против уклонистов.

В украинском законодательстве понятие "уклонист" отсутствует - этот термин используется только в быту. Отношение к таким людям очень разное - одни граждане Украины им сочувствуют, другие их ругают. Мы выяснили, кто такой уклонист для украинского общества сейчас, в 2025-м году.

Кто такой уклонист и можно ли его уважать - мнение украинцев

В популярной сети Threads разгорелся скандал - пользователь под ником hightower_bomba, в профиле которого сказано, что его зовут Дмитрий Браславский, и раньше он писал новости, а теперь "тусуется" на Донбассе. hightower_bomba опубликовал пост, задав вопрос: "Уважаете ли вы тех, кто прячется дома от ТЦК?".

Пользователи ресурса оставили более тысячи комментариев и поделились своими мнениями, которые кардинально отличались между собой. Не забыли украинцы вспомнить и о сотрудниках ТЦК:

"Уважаю и горжусь! Мне нужно, чтобы мужчина в первую очередь боролся за свою и мою свободу, а не просто тупо шел умирать на фронт, если власть сказала так сделать. Мне не нужно, чтобы он боролся за каких-то других людей. Есть наша семья, и это первоочередное. Чтобы переплыть Тису или перейти границу через горы, нужна не абы какая мужественность. Особенно учитывая тот факт, что западные границы охраняются на том же уровне мощности, что и фронт".

"Уважаете ли вы ТЦК, в стенах которых убивают людей?"

"Не осуждаю. У меня знакомого недавно ТЦК украли посреди улицы, человек после инсульта, влк прошел заочно, сейчас в учебной части. По вашему мнению, это нормально?"

"Мой муж, племянница, её муж служат. Вообще никаких претензий к тем, кто прячется. Я была б рада, если бы все мужчины имели возможность выехать отсюда, кто хочет".

"Позор уклонистам и ждунам".

"Презираю, лишить права голоса и гражданства, не хотят страну защищать, пусть работают, как гастарбайтеры - не более. Но это должно касаться всех - и богатых, и бедных".

"Презираю. Как можно уважать человека, который не идет защищать свой дом, страну.. А еще, в шоке от женщин, которые с такими живут".

Последний комментарий напомнил нам пост еще одного пользователя Threads под ником anatoliiovich1531, который 9 августа 2025 года написал в Threads, что жены мужчин, которые воюют, имеют право гнобить уклонистов вне зависимости от того, где и что делают сами.

Пост собрал более двух тысяч лайков и немного меньше пятисот комментариев. Украинцы устроили жаркие баталии, обсуждая мнение автора:

"Мой муж - уклонист, мой кум погиб на войне, кума не выдержала, умерла, остался мой крестник 18 лет и его сестра 16 лет сиротами, мы с мужем их забрали, они наши уже 2 года, малая поступила в тот ВУЗ, который выбрала, малый не захотел учиться выше, ему и ПТУ было достаточно, мой муж полностью оплачивает обучение малой, малым купили машину, так что идите ***".

"Друг, у них нет такого морального права. Это не их заслуга, что мужчина служит. Каждый должен отвечать за себя и свои действия. Сейчас любой может подписать контракт с ВСУ, если здоровье позволяет. Говорить что-то об уклонистах имеет моральное право тот, кто сам был в окопе. Таково мое мнение".

"Начиталась здесь комментариев и еще раз поняла, что с**а почти никто, кроме семей военных, не понимает, какой вклад вносит женщина, которая является надежным тылом и психологической поддержкой воина. Б***ь, люди просто ох***ли!".

"Ой, не знаю. Меня иногда не то что не принимают в обществе, а обычно говорят, что сами виноваты, что выбрали такой путь. Смешно - путь "не нарушать закон/не прятаться", а пойти служить по повестке. Как будто есть те, у кого нет семьи, или те, которых не жалко. И, типа, ты должна быть "толерантной", чтобы в принципе кто-то с тобой еще общался, потому что война и муж-военный - это как будто моя личная проблема".

Кроме слов поддержки и возмущения, в ленте можно увидеть, как украинцы пытаются выяснить, кто такой уклонист от армии, по мнению автора поста, и где находится он сам, раз имеет такую категоричную позицию. anatoliiovich1531 ответил, что служит в аэроразведке на Сумском направлении.

Однако вернемся к его "коллеге" по соцсети, вышеупомянутому Дмитрию Браславскому под ником hightower_bomba. Выяснив, уважают ли украинцы мужчин, которые прячутся дома от ТЦК, военный опубликовал еще один пост, но уже с другим вопросом: "Каких прав нужно лишить уклонистов? Ваше мнение?".

Люди активно комментировали и высказывали свои предположения о том, что будет с уклонистами от армии и что должно быть. Большинство пользователей предлагали лишать уклонистов паспорта:

"Я считаю, что уклонистам нужно разрешить выезд. Пускай себе едут за границу".

"Прав оставаться в Украине".

"Лишить гражданства и выгнать вон из этой прекрасной страны".

"Права жить в Украине, еще лучше - лишать гражданства без возможности получить его обратно!".

Некоторые комментаторы, говоря об уклонистах, вспоминали сотрудников полиции, судей и других госслужащих, считая уклонистами именно их, и предлагая лишать их привилегий: "Право ездить на белых Дастерах и Приусах,. Право носить мантию. Право получать зарплату из госбюджета"

Сами "уклонисты" также приняли участие в обсуждении, написав несколько слов. Стало ясно, что мужчины готовы отказаться от гражданства:

"Заберите у меня гражданство, зачем лишать прав? Лишите гражданства, я вам только спасибо скажу".

"Гражданства! Согласен на паспорт не-гражданина с урезанием в правах, но в невозможностью быть мобилизованным и с возможностью свободно пересекать границу. Или вообще заберите паспорт - тоже хорошее решение, и играйтесь тут в потужностан, сколько хотите".

Мужчина под ником gnn.insta, кроме ответа на вопрос, решил поделиться своей историей: "А кто такие "ухилянти"? Я, например, живу в другой стране и выехал до 24-го февраля, но всё равно наслушался, что я ухилянт, айтишник-мажор, батальон Монако и тд. Лишайте меня чего хотите. Моего дома я лишился из-за освободителей ещё в 17-м году. Давайте, лишите меня всего, что осталось. А хотя нет, подождите, у меня же ничего и не осталось в Украине. Паспорт остался. Забирайте".

