Бронирование будет работать только в электронном формате.

С 1 декабря 2024 года бронирование украинцев будет происходить только через портал "Дия".

Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает Укринформ.

"Теперь с 1 декабря восстанавливается сам процесс бронирования через портал "Дия". То есть, не через приложение, а через портал, потому что так удобнее компаниям работать с интерфейсом портала. Бронирование будет работать только в электронном формате", - заявил чиновник.

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Он отметил, что такой формат позволяет оперативно предоставлять статус брони и отображать его в системе.

По словам Федорова, воспользоваться услугой смогут лишь те компании, которые подтвердят свою критичность по новым правилам после публикации соответствующего постановления.

Бронирование украинцев - последние новости

Как сообщал УНИАН, 15 ноября правительство обновило критерии бронирования и критерии для получения критичности. "Как и обещали, до 15 ноября провели аудит предприятий и организаций, которые имеют статус критических и имеют право бронировать сотрудников. По результатам этого аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики. Для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом теперь будет обязательным пунктом, чтобы бронировать своих работников.

"В частности, начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Это позволит уменьшить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании", - подчеркнул премьер.

Он также проинформировал, что все бронирования с 1 декабря будут осуществляться через "Дию". При этом будет проводиться ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они соответствовали всем критериям.

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