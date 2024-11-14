Уже состоялось частичное восстановление бронирования - для тех работников, которые получили приказ об отсрочке до 31 мая этого года, отметила эксперт.

Проблема бронирования критических работников значительно усилилась из-за того, что правительство ввело аудит статусов об определении предприятия критически важным. Из-за этого работа всех комиссий по определению критичности была приостановлена не только на уровне военно-гражданских администраций (ВГА), которых больше всего проверяли, но и на уровне министерств. Но эта ситуация показала - защита от государства, на которую рассчитывал бизнес, не является надежной. Об этом написала директор Департамента дерегуляции предпринимательской деятельности Федерации работодателей Украины Наталья Гостева.

"Было приостановлено подписание всех приказов о выдаче отсрочки и бронирования. Поэтому имели место случаи, когда действующий статус завершился, комиссия не заседала, и соответственно работники не смогли получить новую отсрочку. То есть, защита со стороны государства была не такой прогнозируемой, как нам казалось в начале года", - отметила Гостева.

Она выразила надежду, что 16 ноября, как и обещалось, система будет разблокирована. В то же время она отметила: бронирование могло бы быть продолжено, несмотря на проведение аудита.

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"Уже состоялось частичное восстановление бронирования - для тех работников, которые получили приказ об отсрочке до 31 мая этого года. Между тем ФРУ обращалось в свое время в Министерство экономики с тем, чтобы применили практику, которая была применена несколько раз в течение действия военного положения, когда была пролонгирована отсрочка: один раз - на один месяц, второй раз - на три месяца, - и мы собственно надеялись, что и на этот раз в связи с аудитом государство сможет применить такую практику, и пролонгировать действие отсрочек. Да, было принято несколько иное решение. Но мы считаем, что государство услышало нас", - отметила эксперт.

Она подчеркнула: основной месседж, который бизнес каждый раз доносит до государства - не менять так часто вектор политики организации бронирования военнообязанных работников.

"Бизнес должен понимать, что эта политика является прогнозируемой, прозрачной и неизменной. Тогда мы можем говорить о некоторых усовершенствованиях, потому что понимаем, что должен быть баланс между обеспечением национального экономического фронта и защитой Вооруженными Силами Украины. Но все же подчеркиваем: такая политика должна базироваться на принципах сбалансированного подхода", - резюмировала Гостева.

Напомним: после принятия решения правительства от 8 октября по аудиту решений о признании предприятий критически важными для экономики процесс бронирования фактически был парализован, что вызвало протесты со стороны многих бизнес-ассоциаций. Позже правительство своим протокольным решением разрешило перебронировать работников, которые имели такой статус до 31 мая. Сейчас предприятия ждут соответствующих нормативных актов, которые должны наконец запустить процесс перебронирования.