Все бронирования с 1 декабря будут осуществляться через "Дию".

Сегодня правительство обновило критерии бронирования и критерии для получения критичности. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, эти обновления касаются соблюдения принципа справедливости.

"Как и обещали, до 15 ноября провели аудит предприятий и организаций, которые имеют статус критических и имеют право бронировать сотрудников. По результатам этого аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить", - сказал он.

Шмыгаль сообщил, что региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики. Для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом теперь будет обязательным пунктом, чтобы бронировать своих работников.

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"В частности, начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Это позволит уменьшить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании", - подчеркнул премьер.

По словам Шмыгаля, все бронирования с 1 декабря будут осуществляться через "Дию". При этом будет проводиться ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они соответствовали всем критериям. Он также отметил, что новый порядок будет действовать с 1 декабря.

"В то же время для всех, кто уже имеет отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. До этой даты - 28 февраля - все предприятия должны возобновить бронирование своих работников согласно новым условиям независимо от того, как и когда происходило бронирование", - отметил Шмыгаль.

Бронирование работников в Украине - главные новости

Премьер-министр Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме накануне заявил, что критерии бронирования должны быть такими, которые удовлетворят ВСУ, бизнес и специалистов.

Народный депутат Богдан Кицак заявил, что экономическое бронирование вызывает негатив среди украинского общества, поэтому в Верховной Раде решили не вводить его.

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