Адвокат уличил руководство САП и НАБУ в незнании Конституции и давлении

Правоохранители давят на Минобороны в рамках дела о закупке топлива, утверждает юрист.

«САП и НАБУ давят на Минобороны в рамках дела о закупке топлива у компании "Трейд Коммодити", - написал в своем блоге адвокат в деле Андрей Слюсар.

По его мнению, руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже дважды направляло министерству требование подать гражданский иск против «Трейд Коммодити» о возмещении якобы нанесенного ущерба, «министерство письмо САП рассмотрело, но иск не подало».

«Тогда Офис генпрокурора потребовал от премьер-министра Украины, чтобы тот провел соответствующую «воспитательную работу» с руководством МО. Перед тем, как давать указание военным, премьер поручил профессиональном Министерству юстиции разобраться в юридических тонкостях. Получилось вполне предсказуемо», - утверждает адвокат, цитируя разъяснения Минюста:

для гражданского иска должны быть предусмотренные законом основания;

в Украине действует прокуратура, которая имеет право сама предъявить гражданский иск в уголовном деле, чтобы защитить интересы государства. Правда, для этого ей тоже надо иметь законные основания.

«Поскольку попытки прокуроров эффекта не дали, к давлению присоединилось НАБУ, полномочия которого в этом уголовном производстве закончились почти год назад, после 3 лет следствия, - пишет Андрей Слюсар - В письме к министру обороны временно исполняющий полномочия директора НАБУ Гизо Углава выражает искреннее возмущение поведением министерства, мол, САП уже неоднократно предлагала принять меры относительно приобретения МО статуса потерпевшего, но Минобороны так ничего и не сделало».

Адвокат утверждает, что НАБУ требует от МО поддержать позицию следствия вопреки судебным решениям, которые вступили в законную силу и прямо отрицают наличие убытков при заключении и исполнении соглашений о поставках топлива.

«Антикоррупционные органы оказывают неприкрытое давление на министерство, НАБУ так САП так активно настаивают на подаче Минобороны гражданского иска против «Трейд Коммодити», потому что ВАКС обратил внимание на нелогичность отсутствия потерпевшего и гражданского иска по делу об убытках министерству. До того, следствие длилось 3 года, и у антикоррупционных органов было множество времени, чтобы привлечь в дело потерпевших и гражданских истцов, но раньше их отсутствие никого не беспокоило», - пишет адвокат Слесарь, уточняя, что НАБУ уже нет в этом деле никакого процессуального статуса, поэтому подобные документы с текстом принять решение «до 3 августа» - ни что иное, как незаконная попытка спасти дело от полного провала в антикоррупционном суде.

«Как адвокат в этом деле могу откровенно сказать, что деятельность НАБУ и САП вне правого поля стали уже фактически нормой. Более того, могу констатировать, что даже руководство этих институтов не знает норм главного закона страны - Конституции, что на днях было продемонстрировано на заседании ВАКС, - утверждает Слюсар. - В частности, на вопрос судей, на каком основании первый заместитель руководителя САП Максим Грищук возобновил завершенное в марте 2018 расследование, он пытался оправдаться единственным аргументом: поскольку нигде в законе нет прямого запрета принимать такие решения, значит он мог это сделать. На самом деле Конституция позволяет делать все, что не запрещено законом, только частным лицам. Что же касается прокуроров, то все их действия жестко регулируются действующим законодательством ».

Слюсар уточняет, что Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает процедуры обновления завершенного расследования. Фактически после принятия решения о завершении расследования прокурор уполномочен принять одно из двух решений: либо направить в суд обвинительный акт, или же закрыть дело. Когда же Минобороны в Верховном суде доказало, что дело безосновательное, единственное доказательство, которым прокуроры обосновывали совершение преступления, было отменен судом. Однако даже после этого, прокурор Грищук не желал признавать своих ошибок и закрывать дело, а потому вынес постановление о восстановлении уже завершенного расследования.

«Принимая такое решение первый заместитель руководителя САП явно вышел за пределы своих законных полномочий и нарушил прямую норму Конституции, пишет Слюсар, резюмируя, - Кейс «Трейд Коммодити» уже стал показательным с точки зрения инструментария работы НАБУ и САП: это нарушение законов, игнорирование решений судов и давление».

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