В Херсоне российские товары будут маркировать изображением вооруженной матрешки

Согласно решению городского совета, товары российского происхождения будут маркировать наклейками с изображением вооруженной матрешки.

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В тексте решения указано, что продукцией российского происхождения считается товар, произведенный, расфасованный, собранный, выращенный на территории Российской Федерации, а также товар, производителем которого является гражданин Российской Федерации или юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации.

Кроме того, горсовет Херсона рекомендует субъектам хозяйствования, осуществляющих оптовую и розничную торговую деятельность на территории города, принять меры по организации в торговых сетях города рекламных акций с целью увеличения спроса на товары отечественного производства.