Восток и Юг ходят на украиноязычное кино без проблем

Дублирование кинолент исключительно на украинский язык существенно не повлияло на количество посещений кинотеатров на Востоке и Юге Украины.

Об этом сообщил УНИАН генеральный директор дистрибьюторской компании B&H Film Distribution Богдан БАТРУХ.

“Невзирая на все заявления, что украинский дубляж не будет иметь спроса у зрителей Востока и Юга Украины, согласно предварительным данным проката фильма “Монстро” (правом на прокат в Украине владеет B&H, лента была дублирована на украинский язык – УНИАН), зрители этих регионов активно продолжали посещать кинотеатры”, - сказал гендиректор компании.

По словам Б.БАТРУХА, средняя посещаемость кинотеатров на Востоке и Юге Украины обычно составляет приблизительно 40% от общей посещаемости по Украине. “Именно такая пропорция и сохранилась на протяжении первых десяти дней проката этой картины”, - отметил Б.БАТРУХ. (Фильм находится в прокате с 24 января, предварительные данные получены по состоянию на 4 февраля – УНИАН).

При его словам, на Востоке и Юге Украины ленту посмотрело такое же количество зрителей, как и подобные русскоязычные картины.

«Например, посещаемость в Кривом Роге, где за первых десять дней картину пришло посмотреть более трех тысяч человек, была даже большей, чем в Черновцах или в Ивано-Франковске», - отметил гендиректор B&H.

«Были проблемы с отдельными кинотеатрами в Харькове и Крыму, которые отказывались демонстрировать у себя украиноязычную ленту, но они имели ярко выраженный политический, а не бизнесовый характер», - сказал Б.БАТРУХ.

Как сообщал УНИАН, согласно данным опроса, проведенного компанией First Movies International в декабре 2007 года по заказу Sony и Disney, лишь 11% граждан Украины высказались против увеличения в прокате количества фильмов, дублированных на украинский язык.

В то же время, 19% респондентов заявили о необходимости увеличение количества фильмов, дублированных на украинский, еще 24% респондентов поддерживают эту идею, 30% опрошенных относятся к этому нейтрально. Еще 16% к увеличению количества лент, дублированных на украинский язык, относятся, скорее, отрицательно, чем положительно.

В частности, на вопрос, стали ли они меньше ходить в кино, когда увеличились количество фильмов, дублированных на украинский язык, 54% опрошенных жителей Киева ответили, что это не повлияло на их посещаемость кинотеатров, 19% опрошенных киевлян заявили, что они стали ходить в кино чаще, чем раньше. В то же время, 15% опрошенных киевлян ответили, что стали меньше ходить в кино после того, как увеличились количество фильмов, дублированных на украинский язык, а 11% стали отдавать преимущество просмотру фильмов дома на DVD.