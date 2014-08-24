В Донецке двое мирных жителей получили смертельные осколочные ранения - горсовет



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что по состоянию на вечер 24 августа, в Донецке остается напряженная обстановка, и обстрелы сегодня велись во всех районах, но наиболее пострадал Ленинский район города.

Разрушены дома в частном секторе по улицам Молодежная, Радистов, Данилова, Шегунова, Мечникова, Малахова, Боженко, Плеханова, Архангельская, Садоводческая и Городецкая. На многих адресах возникли пожары, работают дежурные бригады ГСЧС Украины в Донецкой области. Смертельные осколочные ранения получили два мирных жителя по улице Мечникова №24 и №50.

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В результате артобстрела в Кировском районе по улице Кобзаря в трех местах повреждены контактные сети, рельсы и шпалы трамвайного маршрута №16. Поэтому трамваи по маршрутам №8 и №16 сейчас ходят до остановки ”Станция Рутченково”. Не ходит также транспорт троллейбусного маршрута №8 по бульвару Шевченко в Калининском районе по причине повреждения троллей.

Из-за боевых действий в поселке Авдотьино обесточены 14 трансформаторных подстанции и 4 - в микрорайоне Боссе. Бригады Донецких городских электрических сетей ведут работы по ремонту и замене поврежденных линий электропередачи в Киевском, Кировском, Калининском районах города, отмечено в сообщении.