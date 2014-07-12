В Артемовске обнаружен брошенный террористами склад боеприпасов

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, если бы склад сдетонировал, здание бы разрушилось.

Правоохранители вместе с бойцами в/ч А4176 и батальона «Артемовск» 12 часов проверяли территорию подвала и выносили боеприпасы на улицу.

Как сообщил начальник Артемовского отдела УБОП Артем Крищенко, ранее здание арендовал для продажи строительных материалов местный предприниматель, который позже стал активным боевиком.

Правоохранители заметили, что здание центра заминировано, поэтому вызвали военных специалистов и эвакуировали всех людей. Военнослужащие, которые приехали на место, нашли и обезвредили противотанковые мины и фугасы.

Читайте такжеВ Славянске нашли арсенал для партизанской войны российского производства

После этого правоохранители смогли начать поиск и вынос боеприпасов. Сотрудники милиции вместе с бойцами батальона «Артемовск» и военнослужащими изъяли из подвала 4 миномета, 2 ПЗРК, 2 противопехотные мины, около 1000 патронов, 20 сигнальных ракет и ручной пулемет Калашникова с тремя магазинами к нему. Кроме того, были найдены 5 минометных мин, магазины к снайперской винтовке СВД и карабину «Сайга». Кроме изъятого оружия, в подвале было обнаружено 200 комплектов летней и зимней камуфляжной формы, продукты питания, медикаменты. Все найденное – российского производства.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

По словам командира батальона «Артемовск» Константина Матейченко, правоохранители должны выяснить происхождение изъятого оружия.

”Мы уже знаем, что пулемет числится за воинской частью из Волновахи, разберемся и по остальному арсеналу”, - сказал Матейченко.