Сегодня христиане отмечают Вознесение Господне

Сегодня, 29 мая, христиане празднуют Вознесение Господнее.

Этот праздник отмечается на сороковой день после Светлого Воскресенья, в четверг шестой недели после Пасхи.

В этот день на Елеонской горе вблизи Иерусалима Христос на виду у своих учеников вознесся на небо.

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В храмах в этот день выносят и прячут Плащаницу, поэтому после Вознесения уже нельзя приветствовать словами: «Христос Воскрес!».

В этот день поминают своих умерших родственников.

Вознесение — последний предел посева зерновых и огородины. Эту работу завершали к Зеленым Праздникам, ведь через десять дней наступает Троица.

Согласно приметам, хорошая погода на Вознесение предвещает богатый урожай.