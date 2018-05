Братья Коэны сделали шаг навстречу Оскару

Братья Итан и Джоэл Коэны удостоены премии американской Гильдии кинорежиссеров за работу над картиной "No Country for Old Men" ("Старикам тут не место"), сообщает Reuters.

На церемонии вручения премии Гильдии кинорежиссеров Джоэл Коэн сказал: "Конечно всегда приятно получать признание критики и зрителей, но добиться признания людей, которые занимаются тем же, что и ты сам, - это нечто особенное".

Фильму братьев Коэнов удалось обойти других претендентов на приз Гильдии: Пола Томаса Андерсона - "There Will Be Blood" ("Нефть"), Шона Пенна с фильмом "Into the Wild" ("К дикой природе"), Тони Гилроя - "Michael Clayton" ("Майкл Клейтон") и Джулиана Шнабела - "The Diving Bell and the Butterfly" ("Скафандр и бабочка").

Обладатели этой награды как правило затем побеждают и в соответствующей номинации "Оскара". Криминальная драма "Старикам тут не место" выдвинута на соискание премии американской киноакадемии в восьми номинациях, в том числе как лучший фильм и лучшая режиссерская работа 2007 года.

За 60-летнюю историю вручения наград Гильдии, лишь шесть раз мнение ее членов не совпало с результатами голосования в "оскаровской" номинации "лучшая режиссура". Церемония вручения "Оскаров" запланирована в 2008 году на 24 февраля.

Лента.ру