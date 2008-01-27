Братья Коэны сделали шаг навстречу Оскару
Приз Гильдии кинорежиссеров США
|Братья Коэны и Мартин Скорсезе. Фото Reuters
На церемонии вручения премии Гильдии кинорежиссеров Джоэл Коэн сказал: "Конечно всегда приятно получать признание критики и зрителей, но добиться признания людей, которые занимаются тем же, что и ты сам, - это нечто особенное".
Фильму братьев Коэнов удалось обойти других претендентов на приз Гильдии: Пола Томаса Андерсона - "There Will Be Blood" ("Нефть"), Шона Пенна с фильмом "Into the Wild" ("К дикой природе"), Тони Гилроя - "Michael Clayton" ("Майкл Клейтон") и Джулиана Шнабела - "The Diving Bell and the Butterfly" ("Скафандр и бабочка").
Обладатели этой награды как правило затем побеждают и в соответствующей номинации "Оскара". Криминальная драма "Старикам тут не место" выдвинута на соискание премии американской киноакадемии в восьми номинациях, в том числе как лучший фильм и лучшая режиссерская работа 2007 года.
За 60-летнюю историю вручения наград Гильдии, лишь шесть раз мнение ее членов не совпало с результатами голосования в "оскаровской" номинации "лучшая режиссура". Церемония вручения "Оскаров" запланирована в 2008 году на 24 февраля.