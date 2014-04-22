Большинство украинцев выступают за унитарную Украину с единственным государственным языком - опрос

Большинство украинцев выступают за единственный государственный язык, европейский выбор и унитарный характер государства, однако против вступления в НАТО.

Согласно переданным агентству УНИАН результатам исследования социологической службы Центра Разумкова и социологической группы «Рейтинг», если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно актуальных проблем развития Украины, в частности статуса украинского и русского языков, возможности федерализации страны, возможности интеграции в Евросоюз, Таможенный союз, вступления в НАТО, то в нем точно или скорее всего приняли бы участие 82,7% опрошенных (57,5% - уверены, 25,2% - скорее всего).

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Если учитывать количество тех, кто готов принять участие в референдуме, то гипотетический результат волеизъявления был бы таким: 71,4% респондентов проголосовали бы за унитарность государства (17,1% – против), 59,5% высказались бы за украинский язык как единственный государственный (36,5% – против), 59,2% поддержали бы вступление в ЕС (23,9% - вступление в Таможенный союз), однако лишь 39,5% одобрили бы вступление Украины в НАТО (45,9% – против).

Если считать всех респондентов, то результаты выглядят следующим образом: если бы в Украине состоялся референдум относительно формы территориального устройства Украины, за то, чтобы страна стала федеральным государством, готовы проголосовать 16,7% всех опрошенных. 69,3% избрали вариант унитарного устройства с децентрализацией власти.

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Если бы на референдум был вынесен вопрос о статусе языков, то 56,5% всех опрошенных высказались бы за то, чтобы единственным государственным оставался украинский, а русский свободно использовался. 37,6% готовы поддержать вариант, при котором украинский и русский – два государственных языка.

Если бы темой референдума была проблема интеграционного выбора Украины, 54,5% всех опрошенных поддержали бы вступление в Европейский Союз, тогда как присоединение к Таможенному союзу готовы поддержать 23,9% граждан.

Наконец, 35,8% респондентов поддержали бы вступление в НАТО, а 47,9% высказались бы против.

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Кроме того, во время опроса исследовалось мнение граждан по разным предложениям относительно будущего Украины. Подписание Соглашения о политической ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС поддерживают 60,4% опрошенных, против – 25,4%.

Создания единого союзного государства в составе России, Беларуси и Украины поддерживают 20,1%, не поддерживают – 70,5%.

Вступление Украины в состав России в виде части РФ поддерживают лишь 7,5%, против – 84,8%.

Лишь 8,5% поддерживают идею перехода области, в которой они проживают, в состав РФ, 85,3% - не поддерживают.

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Присоединение к Ташкентскому договору о коллективной безопасности в СНГ поддерживают 17,3% опрошенных, 60,9% - против.

44,8% респондентов выступают за сохранение внеблокового статуса Украины, 32% - против.

59,5% опрошенных не поддерживают введения визового режима с Россией, поддерживают – лишь 26%.

Мнения респондентов относительно выхода Украины из СНГ поделились практически поровну: 37,4% за выход, 40,4% - против.

Исследование проводилось с 28 марта по 2 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма. Опрошены 3011 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки – 1,9%.