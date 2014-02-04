Из-за непогоды в Украине к 123 населенным пунктам ограничено движение транспорта
07:31, 04 февраля 2014Общество
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В Украине остается ограниченным движение транспорта к 123 населенным пунктам.
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"По состоянию на 7 часов 4 февраля остается ограниченным движение автомобильного транспорта в 123 населенным пунктам в Волынской, Донецкой, Запорожской, Львовской и Черновицкой областях", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
К работам по расчистке дорог привлечено 395 единиц техники и 705 человек, в том числе от ГСЧС Украины - 35 единиц техники и 119 человек.
Координацию мероприятий по обеспечению проезда осуществляют оперативные группы Главных управлений ГСЧС Украины в областях.
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