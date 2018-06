Visa и MasterCard выплатят $6 млрд в деле о сговоре

Два крупнейших оператора электронных платежных карт Visa и MasterCard согласились выплатить ряду магазинов розничной торговли 6 миллиардов долларов, чтобы в досудебном порядке урегулировать дело о предполагаемом сговоре этих компаний относительно комиссии за использование кредитных карточек, передает РИА "Новости", со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Судебное разбирательство началось еще в 2005 году, когда крупные американские ритейлеры Kroger Co, Safeway Inc. и Walgreen Co подали иск против Visa, MasterCard и ряд банков-эмитентов карточек, которые занимаются сбором комиссии, взимаемой с магазинов за использование клиентами кредитных и дебетовых карт при оплате товаров и услуг. Ритейлеры обвиняли операторов и банки в совместном завышении уровня этого сбора.

Согласно условиям досудебного урегулирования вопроса, операторы пластиковых карт обязались на восемь месяцев снизить комиссию. Как отмечается в сообщении, это решение не касается дебетовых карт.