Шеф-редактор издания Lb.ua выехала из Украины

16:25, 30 июня 2012
Общество
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Шеф-редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина выехала за пределы Украины.

Соня Кошкина

Журналистка не исключает, что попросит политического убежища.

Об этом она заявила в эфире "Шустер Live", сообщает Украинская правда со ссылкой на Lb.ua.

"Я не намерена возвращаться, пока не появится и не будет обнародован официальный отказ в возбуждении уголовного дела по эпизоду с Ландиком", - сказала журналистка.

Кроме того, заявила Кошкина, для возвращения она должна иметь гарантии того, что ни против нее, ни против ее партнеров, коллег, членов их семей в дальнейшем не будут возбуждаться дела по надуманным политическим обвинениям.

Она также сообщила, что готовит открытое письмо к президенту Виктору Януковичу и генпрокурору Виктору Пшонке.

Кошкина напомнила, что в декабре прошлого года МВД по заявлению якобы одного из читателей проводило проверки, пытаясь изъять серверы издания и заявила что все это время за ней и ее коллегами велось наблюдение.

"Непосредственным заказчиком этого, как нам тогда удалось выяснить, был один из высших чиновников АП", - отметила журналистка, утверждая, что сейчас в ситуации с изданием причастен тот же человек.

Как сообщалось, народный депутат Владимир Ландик обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело за несоблюдение тайны переписки интернет-изданием Lb.ua.

Его возмутила публикация от 18 ноября 2011 года, в которой разместили фото, где он в сессионном зале парламента ведет СМС-переписку о судьбе своего сына, который на тот момент находился под судом по обвинению в избиении девушки.

В прокуратуре же Киева сообщили, что на рассмотрении органов прокуратуры Печерского района находится заявление народного депутата Владимира Ландика, в котором он заявляет о нарушении его прав на переписку (вмешательство в личную жизнь) одним из интернет-изданий Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

При этом в прокуратуре информируют о том, что сейчас "органами прокуратуры в порядке ст. 97 проводится проверка изложенных в заявлении депутата фактов », однако подчеркивают, что« никаких процессуальных решений прокуратурой Печерского района по этому поводу не принималось, тем более, уголовное дело не возбуждалось ».

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