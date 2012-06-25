Польский журналист, шутя об украинках, рассчитывал на "специфическую аудиторию"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он написал на своей странице в Faceboоk, где также разместил желто-голубое сердце.

48-летний журналист и популярный в Польше шоумен назвал программу, в которой 12 июня прозвучали оскорбительные слова об украинках, "сюрреалистическим посмешищем реальности".

"Мы все имеем право на юмор, даже плохого качества. Не все должны этим правом пользоваться", - написал он.

К.Воевудский отметил, что Poranny WF имеет свою специфическую аудиторию, которая понимает ведущих программы, и выразил сожаление, что временами среди слушателей появляются "чужие из мира пафоса и преувеличения".

Он подчеркнул, что ни он, ни его младший почти на десять лет коллега не являются ксенофобами и расистами.

Журналист написал, что "те, кто входят в мир сатиры с замашками цензуры, сами выставляют себя на смех".

"У всех украинцев, которым было неприятно мое чувство юмора, могу попросить извинение за свой уровень. Всех специалистов в искажении шутливых слов на массовую ненависть приглашаю к дальнейшему сотрудничеству", - резюмировал К.Воевудский.

Размещенный в минувшую пятницу пост на его Faceboоk одобрительно оценили почти 6 тыс. лиц из почти 900 тыс. его фанов, а в рамках дискуссии появилось больше тысячи комментариев.

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Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели озвучены К.Воевудским и М.Фигурским в их программе оскорбительные высказывания об украинках вызвали международный скандал. МИД Украины требовал публичных извинений, а польская прокуратура начала расследование по этому делу.

Справка УНИАН. Это уже второй скандальный случай при участии упомянутых журналистов. В прошлом году они непристойно шутили об одном из польских чиновников, отец которого из Индии. Прокуратура сначала закрыла дело, но после апелляции оно таки попало в суд - в июне 2012 года.

Польское законодательство за публичное пренебрежение к людям по этническому, расовому или религиозному признаку определяет наказание до 3-х лет заключения.