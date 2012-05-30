Украина «рискованно» начала реструктуризацию долга перед ВТБ

Как пишет Комерсант, размещения долларовых облигаций внутреннего госзайма на вчерашнем аукционе стал первой частью этого обмена. Предложенная доходность по новым бумагам — 9,3-9,45% — гораздо выше ставки по действующему кредиту, однако лучше возможной ставки размещения Украиной евробондов.

Вчера Министерство финансов провело наиболее успешный в текущем году аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). В госбюджет было привлечено 4,32 млрд грн, при этом практически весь спрос был обеспечен бумагами с валютной привязкой — их разместили на сумму $535,17 млн.

При этом участники финансового рынка поясняют: валютные бумаги были выкуплены ВТБ в качестве реструктуризации кредита VTB Capital на сумму $2 млрд. Как сообщалось ранее, на прошлой неделе министр экономического развития и торговли Петр Порошенко сообщил подробности схемы погашения Украиной этого кредита.

Примечательно, что ранее господин Порошенко говорил, что бумаги будут размещены "по процентной ставке, которая существенно ниже текущих рыночных котировок". При этом в ходе вчерашнего аукциона однолетние (на сумму $235,1 млн) и двухлетние (на $150 млн) валютные бумаги размещались с доходностью 9,3% годовых, а трехлетние (на $149,9 млн) — 9,45%. Таким образом, доходность размещенных вчера валютных ОВГЗ оказалась даже выше ставки предыдущих размещений. Так, 22 мая Минфин размещал двухлетние долларовые ОВГЗ под 9,2%. В свою очередь эта доходность существенно выше ставки действующего кредита ВТБ — 6,7% годовых.

Впрочем, выйдя на внешние рынки капитала, правительство врядли смогло бы разместить евробонды с аналогичной доходностью.

Впрочем, некоторую обеспокоенность финансистов вызывает тот факт, что почти половина размещенных вчера валютных бумаг пришлась на однолетние ОВГЗ, так как в следующем году Украине предстоят очень большие выплаты перед МВФ — $5 млрд.

"Безусловно, перепакетирование такой большой части кредита в однолетние бумаги — это риск" - утверждает директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.