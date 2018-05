В Киеве состоится выставка «Лучшее в британском образовании-2012»

10-11 марта в Киеве состоится специализированная выставка «Лучшее в британском образовании-2012», которую уже в седьмой раз организует агентство DEC education.

Как сообщили УНИАН организаторы выставки, в ней примут участие более 50 школ-пансионов, университетов и языковых центров, занимающих высокие места в национальных и международных рейтингах.

Главное преимущество выставки – прямое общение с представителями учебных заведений. В ходе выставки будут проводиться тематические семинары, на которых можно будет узнать о специфике обучения в Англии, способах поступления в вуз, особенностях обучения в школе-пансионе и преимуществах обращения в образовательное агентство. Помимо этого, любой желающий сможет бесплатно пройти тест по английскому языку у преподавателей DEC school, узнать свой уровень и получить квалифицированные рекомендации по продолжению обучения.

В частности, на выставке будут представлены такие школы-пансионы:

Bellerbys College – ведущий международный колледж с отделениями в Брайтоне, Лондоне, Кембридже и Оксфорде, предлагающий программы старшей школы (A-level) и курсы подготовки к университету (Foundation). Сегодня он занимает 12-е место в национальном рейтинге школ The Good Schools Guide, 2-е место в Брайтоне по результатам A-level и отличается тем, что более половины его выпускников становятся студентами Топ-20 вузов Великобритании.

Cardiff Sixth Form College – молодое, основанное в 2004 г., учебное заведение, которое в прошлом году заняло первое место в Великобритании по результативности на A-level (рейтинг Best-Schools.co.uk). 98% выпускников этой программы сдали итоговые экзамены на оценки «А*» или «В», что и вывело школу в число лидеров рейтинговых таблиц. Колледж отличается хорошим выбором предметов на GCSE и A-level, демократичной стоимостью обучения и расположением в Кардиффе – одном из самых недорогих городов Соединенного Королевства.

Caterham School – престижная частная школа, основанная в 1811 г. и расположенная всего в часе езды от Лондона. В рейтинге успеваемости на A-level по версии Best-Schools.co.uk 2011 г. она занимает 5-е место. В прошлом году 83% ее выпускников поступили в рейтинговые университеты, среди которых 10 человек стали студентами Оксфорда и Кембриджа, 4 – Имперского колледжа Лондона, 2 – Сент-Андрусского университета и 8 – Университетского колледжа Лондона.

Также на выставке буду представлены британские вузы, которые приедут презентовать программы бакалавриата и магистратуры, а также подготовительные курсы Foundation, Pre-Masters и др.:

London School of Business and Finance – одна из крупнейших и известнейших бизнес-школ, с кампусами в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере, Торонто и Сингапуре. Престиж и успешность ряда магистерских программ школы отражены в международных рейтингах: «международный бизнес» – 5-е место в мире (Financial Times, 2011 год), «финансы» – 6-е место в мире (Financial Times, 2011 год), МВА – 87-е место в мире и 19-е место в Европе (Financial Times, 2010 год).

Queen Mary, University of London – ведущий английский университет, признан лучшим в Лондоне по ряду критериев: удовлетворенность студентов учебой, возможности трудоустройства, преподавание инженерных специальностей (включая материаловедение – 1-е место, аэрокосмическое машиностроение – 2-е место и механическое машиностроение – 5-е место). Кроме того, он занимает 3-е место по специальности «право» в рейтинге Guardian University Guide после Оксфорда и Кембриджа.

University of Exeter – один из наиболее высоко котируемых университетов. Год от года его национальный рейтинг неуклонно растет, о чем свидетельствуют данные специализированных изданий. В таблицах Times Good University Guide, Guardian University Guide и Sunday Times University Guide за 2012 год университет находится, соответственно, на 10-м, 11-м и 17-м месте.

University of Southampton – престижный вуз, член группы «Рассел», занимающий 19-е место в Великобритании (The Times, 2012 г.). Основанный в 1862 г., он предлагает более 80 программ бакалавриата и магистратуры, многие из которых входят в национальный Топ-10: инженерно-технические специальности – 7-е место, археология – 8-е место, химия – 6-е место, компьютерные науки – 5-е место.

Седьмая специализированная выставка «Лучшее в британском образовании» пройдет 10-11 марта в столичном отеле Hyatt Regency Hotel (Киев, ул. А. Тарасовой, 5).

Время работы выставки: 12.00 – 17.00

Посещение выставки бесплатное – по пригласительным, которые можно получить, зарегистрировавшись на сайте.