Трое сотрудников банков утащили из Фонда гарантирования вкладов 444 млн.

Главным следственным управлением СБУ возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств государственной организации «Фонд гарантирования вкладов физических лиц» в сумме 444 млн. 190 тыс. грн., совершенного служебными лицами ОАО КБ «Национальный стандарт» и АКБ «Европейский».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в 2009-2010 годах служебные лица коммерческих банков, используя свое служебное положение, за день до отзыва банковских лицензий открыли 1339 текущих счетов. При этом часть граждан, преимущественно жителей Черкасской и Донецкой областей, были на арендованном транспорте доставлены в банковские учреждения, где за материальное вознаграждение от 40 до 100 грн. составили необходимые для открытия банковских счетов документы. Остальные граждане, также за материальное вознаграждение, предоставили нотариально удостоверенные доверенности лицам, имевшим непосредственное отношение к этим банкам, на основании которых последними и были открыты соответствующие банковские счета.

Служебные лица этих банков, используя счета подконтрольных предприятий, осуществили перечисление «виртуальных» денег на только что открытые счета. В последующем это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Непосредственно сами денежные средства были получены наличностью тремя лицами, двое из которых одновременно работали как в ОАО КБ «Национальный стандарт», так и АКБ «Европейский».

В отношении одного из соисполнителей преступной схемы, бывшей советницы председателя правления ОАО КБ «Национальный стандарт», 7 октября Шевченковским районным судом Киева была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Трое других фигурантов дела находятся на подписке о невыезде.

Следствие по делу продожается.