Москва может отдать "Галицкое Евангелие"

В Ивано-Франковскую область могут вернуть один из древнейших памятников украинской литературы и искусства – «Галицкое Евангелие».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной государственной администрации, ссылаясь на результаты встречи председателя ОГА Михаила ВЫШИВАНЮКА с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Отмечается, что Президент поручил министру культуры Украины посодействовать Ивано-Франковской области в возвращении на ее территорию «Галицкого Евангелия».

«Галицкое Евангелие» было переведено на церковнославянский язык так называемого украинского типа в 1144 году в столице Галицкого княжества.

В данное время оригинал книги хранится в Московском государственном историческом музее. Имеет серебряный и кожаный оклад и 260 пергаментных листов.

«Несомненно, это религиозное, духовное произведение – высокой ценности, - отметил М.ВЫШИВАНЮК. - Мы обязаны должным образом оценить памятник, сделать факсимильное издание «Галицкого Евангелия», по которому его смогли бы изучать исследователи и пропагандировать современникам». По его словам, сейчас есть программа максимум – вернуть «Галицкое Евангелие в Украину, программа минимум – напечатать его копию. «В следующем году, думаю, будем иметь «Галицкое Евангелие»: если не оригинал, то копию отпечатаем. Мы должны заявить на весь мир, что «Галицкое Евангелие» было напечатано в 1147 году. И тогда же была великая цивилизация, великая культура в Украине».

Справка УНИАН. 5 октября 2011 года председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации М.ВЫШИВАНЮК имел запланированную рабочую встречу с Президентом Украины В.ЯНУКОВИЧЕМ, которая, по словам руководителя области, состоялась «в деловой и чрезвычайно доброжелательной обстановке».

В частности, глава государства интересовался, как Ивано-Франковская область выполнила план социально-экономического развития за 9 месяцев, каким будет его выполнение до конца года, о состоянии подготовки области к зиме и тому подобное.