Украинский хакер в США протестует против содержания в тюрьме

Гражданин Украины Вадим ВАСИЛЕНКО, более пяти лет находящийся в американской тюрьме по обвинению во взломе 95 тысяч кредитных карт, организовал акцию протеста с использованием 30-метрового баннера, который был прикреплен к хвосту самолета.

Об этом В.ВАСИЛЕНКО написал в своем блоге на LiveJournal. Там же выложена видеозапись акции.

Самолет Cessna 172 Skyhawk с прикрепленным к нему банером "В.Василенко - в тюрьме больше пяти лет - без суда - разве это законно?"("V Vassilenko – Jailed 5+ years – no trial – is this legal?") пролетел над нижним Манхэттеном, Бруклином и Брайтон-Бич. Акция обошлась заключенному в 1250 долларов.

В.ВАСИЛЕНКО был арестован по обвинению в совершении нелегальных банковских операций в феврале 2006 года, передает Лента.ру. В октябре 2007 года его освободили досрочно и передали иммиграционной службе для депортации. Однако практически сразу В.ВАСИЛЕНКО было предъявлено новое обвинение - во взломе кредитных карт, после чего его вернули в тюрьму. Изначально украинец отказался признать себя виновным, а позже согласился на это, но только в обмен на немедленную депортацию. В свою очередь обвинение и судья отказались пойти ему навстречу.

За время ареста В.ВАСИЛЕНКО четырежды менял адвокатов и представал перед судом более 40 раз. Тем не менее, решение по его делу до сих пор не вынесено. В данный момент украинец находится в манхэттенской тюрьме Manhattan Detention Complex. По словам адвоката Василенко Рика ПАСАКРЕТЫ, которого цитирует The New York Post, сам по себе факт столь длительного содержания под стражей без судебного вердикта выглядит вопиющим, однако на это есть определенные причины, так как дело его подзащитного оказалось очень сложным.