Нефть и газ текут туда, где цена лучше

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС убежден, что сегодняшнее заявление Президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА о намерении поставлять практически всю нефть через территорию России не приведет к тому, что нефтепровод “Баку-Тбилиси-Джейхан” останется пустым.

Как передает собственный корреспондент в Брюсселе, об этом комиссар заявил сегодня украинским журналистам.

“Отношения между Казахстаном и Россией очень важны, и я понимаю важность этих отношений, но, насколько я понимаю, производители нефти являются владельцами нефти и, конечно, они будут использовать те пути, которые будут наиболее оптимальными”, - сказал комиссар. “Таким образом, я не боюсь, что нефтепровод “Баку-Тбилиси-Джейхан” будет пустым”, - сказал он.

При этом, комиссар ЕС отметил, что то же самое касается и газа, хотя с газом ситуация несколько более сложная из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры для поставок газа из стран, которые находятся за Каспийским морем.

“Но инфраструктуру можно построить и, таким образом, газ из стран Каспийского моря может идти другими путями. В конечном итоге, цена – это то, что интересует производителей”, - сказал комиссар.

Он отметил, что отслеживает визит Президента России Владимира ПУТИНА в Казахстан и переговоры, которые проходят в рамках этого визита.

Комиссар также отметил то, что ЕС не меняет свою политику относительно попытки диверсифицировать поставки и пути поставок энергоресурсов в то время, как Россия заинтересована в том, чтобы все поставки шли через ее территорию.

“Здесь понятно, что компромисса нет, поскольку Россия экономически заинтересована, а мы экономически заинтересованы, чтобы была диверсификация, но из этого не нужно делать большой проблемы, потому что, в конечном итоге, самый выгодный путь, самые выгодные цены будут решать, куда производитель будет поставлять газ или нефть”, - отметил А.ПИБАЛГС.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Казахстана Н.НАЗАРБАЕВ подтвердил во время переговоров с Президентом России В.ПУТИНЫМ, что транспортировка значительной части, если не всей казахстанской нефти, и будет в будущем осуществляться через территорию России.