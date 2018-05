Вокалиста U2 посвятили в рыцари (фото)

Ирландский музыкант, вокалист группы U2 Боно удостоен звания почетного рыцаря Британской Империи.

Торжественная церемония вручения награды музыканту состоялась накануне в резиденции британского посла в Дублине. Посол Дэвид Рэддуэй вручил награду от имени Ее Королевского Величества в знак признания его заслуг в области музыкальной индустрии и гуманитарную работу, сообщается на сайте группы U2. На церемонии присутствовала семья музыканта и остальные члены его группы.

О том, что Боно получит звание почетного рыцаря, стало известно в декабре прошлого года. Певец, который постоянно призывает глав государств Запада увеличить помощь развивающимся странам и списать долги, отметил, что очень польщен и надеется, что это выглядит как поощрение его борьбы с крайней нищетой в Африке.

Формально Боно (настоящее имя - Пол Ньюсон) не сможет прибавить к своему имени титул "сэр", как это полагается британским обладателям рыцарского звания, поскольку он не является подданным Соединенного Королевства.

46-летнего певца ранее поздравил премьер-министр Британии Тони Блэр. "Вы без устали использовали свой голос, чтобы Африка была услышанной", - говорится в письме Блэра.

Орден Британской Империи присуждается от имени королевы Великобритании по рекомендации британского правительства. Списки лауреатов различных степеней ордена обнародуются дважды в год - к официальному дню рождения монарха в июне и перед Новым Годом.

Боно удостоен той же чести, что и его земляк - дублинец Боб Гелдоф в 1986 году. Среди тех, кто удостоен почетного рыцарства, - музыкант и общественный деятель Боб Гелдоф, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, певец Пласидо Доминго, кинорежиссер Стивен Спилберг, ученый и историк Саймон Визенталь.

В 2003 году Боно получил орден Почетного легиона из рук президента Франции Жака Ширака, а в 2005-м журнал Time признал его человеком года - вместе с Биллом и Мелиндой Гейтс.

В прошлом году Боно даже признался, что настолько привержен своей гуманитарной миссии, что опасается, как бы ему не пришлось из-за этого покинуть группу U2.

В 2006-м музыкальная телестанция MTV назвала его самой влиятельной поп-звездой за последние 25 лет.

В феврале U2 завоевала пять наград "Грэмми", в том числе - за песню года (Sometimes You Can`t Make It On Your Own) и альбом года (How to Dismantle an Atomic Bomb).

Newsru