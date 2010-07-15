Эксперты считают, что аграрная биржа поможет бороться с «дутым» НДС

Принятие Кабмином постановления “О предоставлении товарным биржам решения относительно соответствия требованиям по предоставлению услуг по заключению и регистрации соглашений», разработанного в Минагрополитики, не только позволит эффективно бороться с фиктивным возмещением НДС путем осуществления мониторинга цен и объемов, но и будет стимулировать производство сельскохозяйственной продукции и поддерживать товаропроизводителей в сфере АПК. Такое мнение выразил в интервью журналистам заместитель председателя Комитета поддержки аграрных реформ Украины Иван Самагальский.

По его словам, в прошлом году, по данным Госкомстата, за границу было продано украинского зерна на 3,5 млрд. долларов США. 20% из них, то есть 0,7 млрд. долларов, государство вернуло трейдерам как возмещение НДС. По оценкам экспертов, больше половины из этих средств – 0,4-0,5 млрд. – составляет так называемый «дутый НДС». Это деньги, которые зернотрейдеры через разные схемы получили от государства как возмещение налога на добавленную стоимость и положили себе в карман.

«Так происходит потому, что в стране до сих пор не создан прозрачный биржевый рынок сельхозпродукции, где бы каждый фермер или хозяйство имели свободный доступ к биржевой площадке, и, соответственно, доступ к справедливой рыночной стоимости. Каждое соглашение по продаже зерна на экспорт регистрируется на бирже. В Украине более 500 бирж, из которых свыше 40 бирж и их ассоциаций работают в сфере агропромышленного комплекса. Но это количество никоим образом не влияет на качество, не говоря уже о практически нулевой ликвидности этих бирж. Почти все они созданы для обслуживания карманных интересов отдельных экспортеров зерна, и ежедневно выдают бизнесменам документы о купле-продаже очередной партии зерна по почти мировым ценам. Но регистрации внешнеэкономических контрактов по определенным имеющимся договоренностям и создание прозрачного национального биржевого рынка – это две большие разницы», – подчеркнул И.Самагальский.

По словам заместителя директора Днепропетровского регионального отделения Аграрной биржи Дениса Беклешова, «Аграрная биржа, занимающаяся профильными соглашениями, существует уже пятый год, но до последнего времени идея правительства относительно того, чтобы именно там были сконцентрированы зернотрейдеры, так и не воплотилась в жизнь. Понятно, что продавец, который хочет заработать деньги не на зерне, а на возмещении НДС, не пойдет на государственную биржу. Аграрная биржа, в отличие от коммерческих, «липовых» справок не выдает. Кроме того уже в ближайшие недели, будет утверждена стратегия развития биржи и создания национального электронного биржевого рынка, с учетом механизмов страхования и контроля за выполнением биржевых соглашений, и в первую очередь, относительно объектов государственной ценовой регуляции».

«Когда Аграрная биржа наконец заработает на полную силу, все будет происходить прозрачно, по единому списку документов и на единой площадке. А государство сможет мониторить цены и объемы проданного. Когда в правительстве будут видеть реальную картину происходящего, трейдерам больше не удастся манипулировать, устанавливая удобные для себя цены в разгар сезона», – считает Д.Беклешов.

Как отметил И.Самагальский, некоторые агропромышленники, не разобравшись в новых правилах, выдумывают разные «страшилки» о новом постановлении. Иногда можно услышать, что брокерские услуги на Аграрной бирже из-за ее монопольного положение в несколько раз будут превышать такие же услуги на коммерческих биржах. В действительности же цена брокерских услуг зависит исключительно от брокеров, которые аккредитованы на бирже, – на сегодня это свыше 100 брокерских компаний. Сейчас они берут 0,25-0,5% от стоимости заключенного контракта. Изменится ли цена на их услуги, от государства не зависит. Единственные деньги, которые будет брать Аграрная биржа, – регистрационный сбор за внешнеэкономические контракты. Теперь на Аграрной бирже он составляет 0,03% от суммы соглашения. Это вдвое меньше, чем берут другие коммерческие биржи.

«Агропромышленность – стратегическая отрасль для государства, поэтому Кабинет министров должен пойти навстречу Аграрной бирже. Чем быстрее заработают новые правила, тем быстрее начнутся поступления в государственный бюджет», – подчеркнул И.Самагальский.