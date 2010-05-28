В Одессе ликвидировали конвертационный центр во главе с банкиром

В Одессе выявлен и ликвидирован конвертационный центр, оказавший услуги ряду предпринимательских структур в «отмывании» свыше 800 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей областного управления милиции, «возглавлял организованную преступную группировку управляющий и должностные лица регионального представительства акционерного банка», которая осуществляла операции через подставные счета центра по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денег, легализации доходов, полученных преступным путем.

Шестеро членов ОПГ задержаны, изъято 13 печатей «липовых» предприятий, поддельные документы, чековые книжки на сумму 50 млн. грн. и документы, отображающие выдачу безналичных денег на сумму 830 тыс. грн. Преступники использовали в своих махинациях 24 расчетных счета 15 фиктивных предприятий.