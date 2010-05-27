Все фильмы в кинопрокате Казахстана будут дублированы

С 1 января 2012 года все фильмы, выходящие в кинопрокате Казахстана, будут дублироваться на государственный язык. Соответствующие поправки в закон "О культуре" подписал президент Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщает ИА "Новости-Казахстан" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Поправки, ужесточающие требования к кинопрокату, были внесены во время рассмотрения документа в нижней палате парламента (мажилисе). Изначально в законопроекте говорилось лишь об обязательном озвучивании иностранных фильмов.

Закон "О культуре" направлен на поддержку и развитие казахстанского кинематографа и библиотечного дела, а также на формирование и сохранение культурных ценностей. Поправки в закон вступят в силу с момента их официального опубликования.

Казахский язык носит в стране статус государственного, замечает Лента.ру, об этом говорится в конституции. При этом русский язык может официально употребляться в государственных организациях и органах местного самоуправления.