Приоритеты гуманитарной политики Ющенко

Секретариат Президента обнародовал приоритетные программы гуманитарной политики Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель главной службы гуманитарной политики Секретариата Президента Маркиян ЛУБКИВСКИЙ на брифинге.

В частности, среди них программа:

- «Борьба с детской беспризорностью». Она предусматривает обеспечение предоставления помощи каждому ребенку, который остался без присмотра, действенную защиту прав детей, в том числе детей-сирот и детей лишенных родительской опеки.

- «Обогащение и развитие культуры и духовности украинского общества». Она предусматривает содействие формированию национальной идентичности, консолидации и развитию украинской нации, ее исторической памяти, утверждению уважения в обществе к национальным и религиозным традициям и культурному достоянию.

- «Здоровье нации». Она предусматривает восстановление разрушенной системы здравоохранения в каждом городе и селе, внедрение обоснованных государственных гарантий предоставления населению бесплатной медицинской помощи, улучшить демографическую ситуацию в Украине, обеспечение утверждения здорового образа жизни, сохранение генофонда народа Украины.

- Программа «Конкурентное образование», которая предусматривает обеспечение доступного и качественного образования для каждого гражданина Украины.

- «Украина – страна высоких технологий». Она предусматривает обеспечение становления эффективной экономики на основе инновационной модели ее развития и реализации научного потенциала в сфере высоких технологий.