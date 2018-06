Агрессивные битломаны грозят убить жену Маккартни

Представители британской полиции предупредили жену Пола Маккартни Хизер Миллс о том, что два фаната группы The Beatles хотят ее убить. По данным газеты Daily Telegraph, сведения об этом правоохранительные органы получили от источников в криминальных кругах. Друг Хизер Миллс, имя которого не называется, сообщил газете, что полицейские предупредили ее о грозящей ей опасности.

Хизер Миллс. Фото с сайта heathermills.org

Агрессивно настроенные битломаны имеют криминальное прошлое. Полиции известны их имена. Эти имена были сообщены Хизер Миллс, и она заявила, что не знает этих людей. Предполагается, что желание убить Миллс возникло у них после того, как разгорелся скандал вокруг ее развода с Маккартни. Напомним, Миллс обвинила мужа в систематических избиениях.

Отметим также, что ранее сама Хизер Миллс в интервью BBC News сообщила, что получает письма, в которых ей угрожают расправой. Тогда она посетовала, что у нее недостаточно денег для обеспечения своей безопасности. По данным Daily Telegraph, полицейские дали Миллс телефонный номер, по которому ей предложено звонить, "если она увидит или услышит что-либо подозрительное".

Хизер Миллс и Пол Маккартни прожили в браке четыре года. Они расстались в мае 2006 года. В августе стало известно, что их бракоразводным процессом займутся те же адвокаты, которые в 1996 году занимались разводом принца Чарльза и принцессы Дианы. В декабре в таблоиде The News of the World появились сведения, что дети Маккартни убедили отца урегулировать дело во внесудебном порядке. По данным издания, это будет стоить сэру Полу 235 миллионов долларов.

Лента.ру