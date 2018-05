ПР: Тимошенко готовит коррупционную сделку на миллиард долларов

Член фракции Партии регионов в Верховной Раде, зампредседателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Виктор КОРЖ обвиняет правительство в намерении «тайно, в рамках реализации коррупционной схемы» произвести закупки у иностранных компаний на сумму более миллиарда долларов для потребностей отечественного здравоохранения.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении В.КОРЖА. В нем депутат придал огласке решение Кабинета министров по использованию государственных средств на здравоохранение.

По информации народного депутата, 5 августа 2009 года правительство приняло два постановления – №818 и №819, которые, как отметил В.КОРЖ, «смело можно назвать классическим примером коррупции и разбазаривания народных денег».

«То, что эти документы до сих пор нигде не опубликованы, подтверждает, что власть хотела бы сохранить в тайне циничную схему разворовывания средств, которые направляются на здравоохранение», - заявил народный депутат.

«Без проведения тендеров, обязательных для закупки товаров, работ и услуг за государственные средства, без всякого обоснования необходимости такой закупки, без технико-экономических расчетов действующее правительство разрешило госпредприятию «Укрмедпостач» Министерства здравоохранения потратить беспрецедентные в истории отечественного здравоохранения суммы – 500 млн. евро и 400 млн. долларов – на закупку медицинского оборудования, транспорта и лекарственных средств», – пояснил В.КОРЖ.

«И все это – в рамках некоего «инвестиционного проекта по проектированию, строительству и оснащению фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий.

Без необходимого на то решения Верховной Рады Украины, без внесения изменений в Закон о бюджете, без всякого конкурса, без изучения ценовых предложений других поставщиков правительство определило поставщиками две канадские компании: SNC-Lavalin International Inc., West International Ltd. и австрийскую Vamed engineering GmbH & Co CG», - сообщил В.КОРЖ, уточнив, что «их названия ничего не говорят ни участникам украинского медицинского рынка, ни медикам, ни специалистам по медицинской технике».

«Что же получается? По какому-то неизвестному «инвестиционному проекту», никому не известные компании получают огромные средства на поставку в Украину неизвестно чего, и неизвестно для чего? Ведь определить потребность учреждений здравоохранения, размещенных в сельской местности, в строительстве типовых помещений, медицинском оборудовании, транспортных средствах и средствах связи Кабмин поручил межведомственной рабочей группе всего месяц назад (распоряжение №898-р от 8 июля 2009 г.)», – заявил народный депутат, подчеркнув, что правительство выделяет «более миллиарда долларов трем иностранным компаниям, даже не зная, что в действительности необходимо сельской медицине».

По мнению народного депутата, «реализация мифического проекта грозит прекращением государственного финансирования здравоохранения в целом».

«Почему в нарушение антикризисного закона, принятого Верховной Радой по предложению того же правительства, и запрещающего закупки у иностранных производителей, потребовалось закупать оборудование, которое в состоянии производить отечественные предприятия, у зарубежных компаний?», – задался вопросом В.КОРЖ.

Он также подчеркнул, что Партия регионов будет инициировать рассмотрение законности вышеупомянутых правительственных постановлений на заседании профильного комитета ВР и создание специальной следственной комиссии для расследования данного вопроса.