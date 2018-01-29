Вокруг детсада в Харькове разгорелся скандал: детям рассказывали, что Крым - это Россия (фото)

По состоянию на утро понедельника страница "Dada Space" в Facebook недоступна.

Администрация харьковского частного детсада "Dada Space" извинилась за фразу о том, что "Крым является территорией Российской Федерации".

Соответствующий пост был размещен на странице креативного пространства, передает NewsRoom.

Накануне волонтер Виктория Борзова обратила внимание, что в "Dada Space" дети изучали тему "Украина", используя карты, на которых нет Крыма. Возмущенные пользователи обратили внимание администрации на это, однако официальный аккаунт детсада ответил, что "дети получают информацию об окружающем мире в режиме реального времени, а сейчас Крым является территорией РФ". Позже скандальная публикация была удалена со всех страниц "Dada Space" в соцсетях.

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Уже в воскресенье вечером на странице креативного пространства появилось сообщение с извинениями. Администрация также заявила, что уже "проведена беседа, а виновные будут наказаны", а саму ситуацию в детском саду назвали "чудовищным недоразумением".

"От лица руководства приносим свои извинения за допущенную сотрудниками ошибку: конечно же, Крым - это Украины, и навсегда таковым останется", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по состоянию на утро понедельника страница "Dada Space" в Facebook недоступна: скорее всего, она была или закрыта, или удалена. Аккаунт в Instagram по-прежнему существует, однако оттуда удалены все посты, связанные со скандалом.