В понедельник Украину накроют дожди и шторм, – синоптик Диденко

В понедельник, 6 апреля, в Украину придет атмосферный фронт, который принесет с собой смену погоды – дожди, сильный ветер и похолодание. Таким прогнозом поделилась известная синоптик Наталья Диденко.

Так, дожди накроют запад, север, а в течение дня распространятся на центральные области, а также Одесскую и Харьковскую области. В то же время в Луганской, Донецкой областях и в большей части юга завтра осадков не будет.

"6 апреля в Украине ожидается сильный ветер северо-западного происхождения, временами со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду", – предупреждает Диденко.

Видео дня

Температура воздуха также снизится: на западе и севере, а также в Винницкой области днем будет +9…+12 градусов. На остальной территории Украины еще задержится тепло. Воздух прогреется до +12…+19 градусов.

В Киеве в понедельник будет облачно и ветрено, пройдет дождь и похолодает до +10…+12 градусов.

В дальнейшем по всей территории Украины температура воздуха ощутимо снизится, предупреждает синоптик.

"В середине недели местами пройдет мокрый снег, при прояснениях на неделе есть вероятность заморозков", – пишет она.

На Пасху также не стоит ожидать слишком большого тепла, будет около +9…+12 градусов, однако в большинстве областей будет светить солнышко, а дождь возможен 12 апреля только в южной части.

Погода в апреле

Синоптик Диденко ранее прогнозировала, что с середины недели температура воздуха постепенно снизится до дневных +4...+9 градусов, а ночью появятся даже небольшие "минусы".

По прогнозу Укргидрометцентра, погода в апреле в Украине ожидается в пределах нормы. "Средняя месячная температура ожидается +8°...+11°. Что касается осадков, то их в апреле выпадет 30-50 мм, что составляет 80-120% от климатической нормы.

