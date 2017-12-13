Суд по избранию меры пресечения Павлу Грибу перенесли на 15 декабря

Заседание суда по избранию меры пресечения похищенному и незаконно удерживаемому украинцу Павлу Грибу перенесли на 15 декабря.

Об этом сообщил его отец Игорь Гриб на своей странице в Facebook.

«ФСБ решило усложнить нам жизнь и перенесло заседание суда по рассмотрению меры пресечения удерживания Павла на 15 декабря. Возможно, чтобы иностранные дипломаты не попали на суд?», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Игорь Гриб сообщал, что судебное заседание по делу его сына состоится в России 19 декабря.

28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Читайте такжеМВД Беларуси остановило проверку обстоятельств исчезновения Павла Гриба в Гомеле

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи). Позже стало известно, что российские следователи обвиняют Павла Гриба в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе в Краснодаре. Суд постановил содержать его под стражей до 4 января 2018 года.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение.

13 октября в МИД Украины сообщили, что Представительство МИД РФ в Краснодаре направило официальный отказ в возможности посещения Павла украинскими врачами.

7 ноября Краснодарский краевой суд РФ не удовлетворил апелляционную жалобу на избранную Грибу меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 января 2018 года и ходатайство о назначении меры пресечения в виде домашнего ареста.

20 ноября отец Гриба заявил, что состояние здоровья его сына ухудшается.