Удерживаемый в российском СИЗО 19-летний украинец нуждается в операции – врач

Состояние здоровья похищенного в Беларуси и незаконно заключенного в России 19-летнего украинца Павла Гриба, у которого тяжелое врожденное заболевание, может ухудшиться в связи с отсутствием надлежащего питания, лекарств и поддерживающей терапии; ему нужна операция, которая на некоторое время может предотвратить прогрессирование болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры детской хирургии Национального медицинского университета им. Богомольца Василий Притула сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я с Павлом Грибом и с его родителями общаюсь с 2003 года, когда Павлу было еще 4,5 года, когда он впервые обратился к нам в больницу «Охматдет» на обследование. Ему был поставлен диагноз портальная гипертензия - это такое заболевание, которое в любой момент может осложниться кровотечением из вен желудка, пищевода и/или носовыми кровотечениями. Кровотечения могут быть достаточно сильными, до очень неприятных состояний», - рассказал доктор.

По его словам, ежегодно Павел Гриб находился под наблюдением врачей в «Охматдете», и с каждым годом его заболевание прогрессировало.

«18 августа этого года родители вместе с Павлом приехали ко мне на консультацию с обследованием. Нами было принято решение о том, чтобы Павла сконтактировать с хирургами Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова для того, чтобы ему планировать хирургическое вмешательство. Все это время Павел находился под наблюдением, он получал поддерживающую терапию, лечение, направленное на поддержание функций печени для предотвращения кровотечения, других осложнений, связанных с этим заболеванием», - отметил он.

Также Притула подчеркнул, что это - хроническое заболевание, и в условиях поддерживающей терапии, надлежащего питания и ограничений физической нагрузки его прогресс замедляется.

«Если это все не делается, или человек переходит в стрессовые ситуации - то состояние такого человека может внезапно ухудшиться до очень неприятного. Сама операция, которая планируется - это не тот вид лечения, который радикально лечит, это паллиативная операция, которая на время может предотвратить развитие прогресса этих осложнений, которые могут возникнуть при заболевании... Конечно, в таком состоянии, когда человек находится второй месяц в изоляторе при отсутствии надлежащего питания, необходимых лекарств, ему никогда не станет легче», - отметил врач.

Доктор рассказал, что в следственный изолятор № 5 в Краснодаре, где незаконно удерживается украинец, были перечислены средства на приобретение лекарств для печени, однако лекарства до заключенного украинца не дошли: «Были перечислены средства в следственный изолятор, сказали, что они закупили лекарства от печени, но адвокат сказал, что эти лекарства до него не дошли. Когда мы были в самом следственном изоляторе и общались с должностными лицами - они сказали, что на эти деньги лекарства не покупали, а эти деньги пошли на питание Павла. Мы тогда спрашивали, разве у них не кормят в изоляторе? Разные объяснения, но лекарства до Павла не дошли», - отметил врач.

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Напомним, сегодня, 18 октября, Октябрьский районный суд Краснодара (РФ) продлил арест похищенному в Республике Беларусь 19-летнему украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

У Павла тяжелое врожденное заболевание, ему необходимо ежедневное специфическое лечение.

6 октября адвокат Евгения Закревская заявила, что ЕСПЧ приглашает украинских врачей к Павлу, чтобы они оценили состояние его здоровья и узнали, получает ли он необходимое лечение. 12 октября украинские медики выехали в Краснодар.

13 октября в МИД Украины сообщили, что Представительство МИД РФ в Краснодаре направило официальный отказ в возможности посещения Павла украинскими врачами.