Лишь 10% учеников в Украине обучаются на других языках - МОН

17:55, 08 сентября 2017
Общество
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Запланированы изменения относительно языка преподавания начнутся с 2020 учебного года и тогда таких учеников станет еще меньше.

Заместитель Министра образования Павел Хобзей / Новая украинская школа

Около 10% учеников в Украине обучаются на других языках, а 90% школьников учатся на украинском языке. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Павел Хобзей в эфире "Общественного радио".

Он уточнил, что "большинство обучаются на русском языке".

"На польском языке есть пять школ, на венгерском около 176, на румынском чуть больше, потому что они есть в Закарпатье и в Черновицкой области, но это тоже менее 200. Несколько школ на молдавском, одна на словацком в Ужгороде, сейчас мы делаем школу на крымскотатарском языке", – перечислил Хобзей.

«Статья 7 в редакции, принятой ВРУ, немного меняет подходы к обучению учеников национальных меньшинств. На сегодня ситуация такая, что во всех трех ступенях школы обучение в школах меньшинств осуществляется на языке национального меньшинства. То есть в этих школах изучение государственного украинского языка идет только на уроках украинского языка и литературы.

Эта ситуация делает так, что граждане Украины, особенно, с Береговского и Виноградовского районов, где учатся на венгерском языке, ВНО с украинского языка могут сдать примерно 40%. Эта ситуация очень настораживает, потому что мы фактически не даем этим людям возможности реализоваться в родном государстве.

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Поэтому парламент принял решение, что с 2020 года право учиться на языке меньшинства будут иметь только в дошкольных учреждениях и в начальных школах. В основной школе с 5 по 9 класс и старшей профильной с 10 по 11 (а в будущем по 12-й) обучение общеобразовательным предметам будет осуществляться на украинском языке, но параллельно будет изучение языка, литературы, истории национального меньшинства языком национального меньшинства», — говорит Павел Хобзей.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3491-д об образовательной реформе. Статья 7 законопроекта устанавливает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Лицам, относящимся к коренным народам и национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским с постепенным увеличением на каждом уровне количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.

МИД Венгрии и Румынии раскритиковали закон, заявив, что его положения нарушают права национальных меньшинств. Польша выразила надежду, что Украина будет придерживаться своих обязательств, которые Киев дал Варшаве по изучению польским нацменьшинством родного языка.

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Теги: #закон об образовании в Украине#национальные меньшинства#образовательная реформа в Украине