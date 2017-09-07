Румыния обеспокоена из-за нового закона об образовании в Украине

Румыния выразила озабоченность принятым Верховной Радой законом об образовании. Об этом говорится в заявлении МИД Румынии.

"Министерство иностранных дел (Румынии, - УНИАН.) обеспокоено принятым 5 сентября Верховной Радой законом об образовании, в частности, статьей 7, которая касается обучения на языке национальных меньшинств", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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В румынском МИД напомнили, что согласно Конвенции по защите нацменьшинств, государство должно признавать право представителя нацменьшинств на обучение на родном языке.

Отмечается, что этот вопрос во время визита в Киев на следующей неделе поднимет государственный секретарь Румынии Виктор Микула.

Как сообщал УНИАН, законом об образовании определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Также предусмотрено, что в учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – на государственном языке, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

В принятом Радой законе об образовании говорится, что лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Кроме того, в Заключительных положениях закона установлено, что лица, которые принадлежат к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.