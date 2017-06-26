Крымские татары отмечают День национального флага

11:20, 26 июня 2017
Общество
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Флагом крымских татар является полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком, тамгой, золотого цвета.

фото facebook.com/namatullaev

Крымские татары 26 июня отмечают День национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

Видеообращение ко Дню крымскотатарского флага разместил в Facebook председатель Меджлиса, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

Министерство иностранных дел Украины в своем аккаунте в Twitter опубликовало видео об истории крымскотатарского флага.

Флагом крымских татар является полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком, тамгой, золотого цвета.

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Теги: #крымские татары#день флага