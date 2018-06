Крымские татары отмечают День национального флага

Крымские татары 26 июня отмечают День национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

Видеообращение ко Дню крымскотатарского флага разместил в Facebook председатель Меджлиса, народный депутат Украины Рефат Чубаров.

Министерство иностранных дел Украины в своем аккаунте в Twitter опубликовало видео об истории крымскотатарского флага.

Today #Crimea|n Tatar flag flies along with Ukrainian flag as a symbol of our national unity in the face of Russian aggression pic.twitter.com/VyExALT6wm