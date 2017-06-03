В Крыму окупанты до 7 августа продлили арест Захтею, обвиняемому в подготовке "диверсий"

Подконтрольный Кремлю так называемый «Киевский районный суд Симферополя» сегодня до 7 августа продлил срок содержания под стражей гражданина Украины Андрея Захтея, которого обвиняют в подготовке диверсий на территории временно оккупированного Крыма.

Таким образом общий срок ареста составит 11 месяцев и 28 дней, сообщил Крым.Реалии адвокат Захтея Алексей Ладин.

«Следователь в очередной раз сказал, что Захтей «может продолжить угрожать свидетелям». На вполне резонный вопрос защиты: «Когда он начинал угрожать свидетелям?» – никакого ответа не последовало. Указали, что есть основание считать, что Захтей, являясь гражданином Украины, может скрыться от органов предварительного следствия и суда», – пояснил адвокат.

Ладин сообщил, что данное постановление будет оспорено в апелляционной инстанции как необходимая мера для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека.

Читайте такжеИз украинца Панова силой "выбивали" признания в якобы подготовке диверсий в Крыму - адвокат

По версии российского следствия, украинцы Евгений Панов и Андрей Захтей были в группе «диверсантов», которая пробралась с материковой части Украины в Крым через озеро Сиваш, чтобы совершить теракты на полуострове. Российские спецслужбы утверждают, что во время захвата украинцев у поселка Суворино, где якобы находился тайник с вещами, погибли два российских офицера.

ФСБ утверждает, что Панов и Захтей признали вину, однако обвиняемые направили в прокуратуру обращение, в котором заявили, что «признательные показания» даны под пытками.

Захтей работал в Крыму таксистом; Панов утверждает, что пытался въехать на полуостров через пограничный пункт с соблюдением требований обеих сторон, однако был задержан сотрудниками ФСБ России.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их «провокацией» российских спецслужб.

Читайте такжеОхота ФСБ за "призраками" в Крыму: РосСМИ рассказали о закрытом судилище над "украинскими диверсантами"

Как сообщал УНИАН, 10 августа 2016 года в ФСБ РФ заявили, что предотвратили совершение «терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Как утверждали в российской спецслужбе, одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов, а за якобы содействие в подготовке терактов был задержан Захтей.